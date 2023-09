SENARE 2ème édition : Une semaine pour parler de la paix et la réconciliation….

Au cours d’un point presse le vendredi, 15 septembre 2023, le Colonel-Major Ismaël Wagué, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, chargé de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation Nationale, a officiellement procédé au lancement de la 2ème Édition de la Semaine Nationale de la Réconciliation (SENARE).

Lez thème retenu pour cette 2ème édition est : “Ensemble, engageons-nous pour surmonter les défis d’une paix inclusive et durable au Mali”. C’était en présence des cadres du département en charge de la Réconciliation ainsi que des diverses structures rattachées ont participé au lancement de cette 2ème édition de la SENARE.

Selon les explications du ministre Wagué, la Semaine Nationale de la Réconciliation constitue un cadre adéquat, une opportunité de mobiliser tout le peuple malien, de l’intérieur comme de l’extérieur autour du vivre-ensemble et la stabilité du Mali. Elle est un moment de communion, d’échange, d’évaluation et de prospection. La 1ère édition tenue en 2022 sous le thème : « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale » a été couronnée de succès aussi bien au Mali que dans ses missions diplomatiques et consulaires.

Afin de garantir la réussite de cet événement de portée nationale et internationale, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, chargé de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation Nationale, invite chaleureusement toutes les citoyennes et tous les citoyens maliens, en particulier les professionnels des médias, à prendre part à la construction et à la consolidation de la paix.

L’objectif général de la Semaine Nationale de la Réconciliation vise à restaurer la paix et à renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble entre toutes les filles et tous les fils du Mali. De façon spécifique la SENARE vise à assurer un meilleur ancrage des valeurs de réconciliation et de vivre-ensemble ; célébrer les idéaux du vivre-ensemble et de cohésion sociale à travers, notamment des activités éducatives, socio-culturelles, et de solidarité ; sensibiliser les acteurs nationaux et internationaux sur le processus de la réconciliation et de la paix ; identifier les défis d’une paix inclusive et durable ; proposer et mettre en œuvre des pistes de solutions pour relever les défis identifiés ; organiser des sessions d’information et de sensibilisation sur la promotion du patriotisme, du civisme, de l’éducation et la culture de la paix et de la cohésion sociale.

Brehima DIALLO

…. Le renforcement de la sécurité humaine au Mali au cœur des échanges

Dans le cadre des activités de la Semaine Nationale de la Réconciliation (SENARE), 2ème édition, l’École de Maintien de la Paix/Alioune Blondin Bèye a servi de cadre ce samedi, 16 septembre 2023 à la tenue d’une conférence sur le thème : comment renforcer la sécurité humaine au Mali.

La cérémonie d’ouverture de ladite conférence a enregistré la présence du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, chargé de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation, le Colonel-major Ismael Wagué et de son homologue de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de Brigade Daoud Aly Mohamedine, le conférencier, le Commissaire Divisionnaire de Police Boubacar Soukouna du Commissariat à la Réforme du Secteur de la Sécurité

C’était en présence d’un panel de hautes personnalités et d’élèves du Prytanée militaire. En souhaitant la cordiale bienvenue aux ministres et aux participants, le Directeur général de l’EMP/ABB, le Colonel Souleymane Sangaré a qualifié la présence des deux membres du Gouvernement comme étant une preuve éloquente des liens forts qui unissent leurs départements à l’EMP/ABB. Et de rappeler les missions assignées à sa structure qui englobent entre autres, la formation, le perfectionnement, le recyclage, l’organisation de conférences, de séminaires, d’ateliers, etc. Dans son discours d’ouverture, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de Brigade Daoud Aly Mohamedine a d’abord rappelé le cadre juridique de la Semaine Nationale de la Réconciliation qui découle de la Loi N°2019-042 du 24 Juillet 2019 portant Loi d’Entente Nationale. La SENERÉ poursuit, le ministre, a également été une recommandation forte des Assises Nationales de la Refondation (ANR), en 2021.

Pour le Général de Brigade Daoud Aly Mohamedine, à travers cette conférence, il est question d’édifier l’ensemble de la population sur le caractère holistique de la sécurité, et sur le rôle et la place de chacun dans le dispositif sécuritaire. II a ajouté que, la sécurité humaine, en raison de sa multipolarité, fait appel à des acteurs multisectoriels, dans un cadre de concertation, de collaboration et de partenariat. Selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile les missions assignées au Commissariat à la Réforme du Secteur de la Sécurité (CRSS) traduisent la volonté et l’option prises par les plus hautes autorités de notre pays, sous le leadership du Président de la Transition, Chef de l’Etat et Chef suprême des Armées, le Colonel Assimi Goïta dans l’optique de renforcement de la sécurité humaine.

Parlant du thème de la conférence, le Commissaire divisionnaire de police Boubacar Soukouna du Commissariat à la Réforme du Secteur de la Sécurité, a fait savoir qu’il faut comprendre la conciliation de deux à savoir la conciliation de l’objectif de la sécurité publique et également de l’objectif du développement humain et pour cela, il fallait forcément concilier ces deux concepts là.

Rappelons que les activités de cette semaine s’articuleront autour des activités socio-éducatives et culturelles, l’éducation, les arts, la culture, la citoyenneté, le civisme, la coopération, la promotion du genre, la solidarité et le sport

B DIALLO

Commentaires via Facebook :