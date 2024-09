Senare et Solidarité gouvernementale : Le ministère de la Réconciliation soutient le CECOGEC avec 25 millions de FCFA

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Réconciliation (SENARE 2024), le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale a apporté son soutien au Centre de Coordination et de Gestion des Crises (CECOGEC). Il s’agit d’un apport de 25 millions pour appuyer les équipes de secours et protection civile. A cet effet, en faveur d’une sobre cérémonie tenue au ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, le Colonel-Major, Ismaël Wagué a procédé à cette remise de 25 millions de FCFA réceptionné par le Général de Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE, ministre de la Sécurité et de la Protection Civile. Qui s’est réjoui de cette solidarité qui vient renforcer les équipes de secours et de la protection civile à mieux mener leur mission régalienne.

Le CECOGEC a pour mission d’organiser et coordonner la gestion interministérielle des crises et catastrophes locales, communales, régionales et nationales. Il valide également les différentes réquisitions approuvant les prestations effectuées en plus d’analyser les informations pertinentes d’ordre sécuritaire, social et économique. D’où son rôle crucial dans la coordination des réponses aux urgences naturelles ou humaines, comme rappelé par le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile. Le ministre Aly MOHAMMEDINE, n’a d’ailleurs pas manqué de réaffirmer l’entière disponibilité et engagement de son département au service de la sécurité de l’ensemble de la Nation.

De son côté le ministre Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, après avoir contextualisé l’activité, a salué le centre pour son engagement et son rôle dans la gestion des crises.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

