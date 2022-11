Après la réalisation de plusieurs activités, l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) et l’Agence des Technologies de l’Information et de la Communication (AGETIC) renforcent leur collaboration avec la signature d’une convention axée sur l’Offre de domaine sur le point ml (.ml), la messagerie professionnelle, la gestion de courriers (Egescoplus) et la formation, assistances et transfert de compétence.C’était le jeudi 03 novembre 2022, à la faveur d’une cérémonie qui a eu lieu à l’INPS.

Auparavant, apprend-on du Directeur Général de l’’INPS, M. Ousmane Karim Coulibaly, les activités entre sa structure et l’AGETIC avaient porté sur la mise en place d’une commission ad hoc pour la détermination des activités, le suivi et l’évaluation du projet d’informatisation de l’INPS, l’attribution d’une adresse professionnelle de plus de 940 agents de l’INPS, la formation du personnel de l’INPS sur la messagerie.

La création et le déploiement de la plateforme du Conseil d’administration sans papier « e-ca » ainsi que la création et le déploiement de la plateforme e-réunion permettant de tenir des réunions en ligne avec la possibilité de faire des présentations de documents et autres supports, avaient été initiées.

Selon le DG Coulibaly, « il nous appartient pour le développement de notre pays et de sa souveraineté de dynamiser la collaboration entre structures maliennes en faisant recours aux compétences locales. Cela permettra de rendre des services de qualité avec comme seul but l’atteinte des objectifs dans le respect de nos valeurs ».

« Dans un monde de plus en plus globalisé, la modernisation est aujourd’hui un passage obligé et incontournable pour qui veut aller loin et atteindre rapidement ses objectifs. Cela ne peut devenir une réalité que lorsque cette volonté est comprise et épousée de tous », a-t-il poursuivi, avant d’assurer de l’accompagnement total de la Direction Générale de cette initiative.

Pour sa part, le DG de l’AGETIC, après avoir salué le leadership des dirigeants de l’INPS, a relevé que « les champs de collaboration du présent partenariat permet à l’INPS de se hisser parmi les structures publiques maliennes à fort taux de dématérialisation de ses processus et procédures de travail ».

En effet, soit dit au passage, cette initiative fait suite à beaucoup d’autres depuis que M. Ousmane Karim Coulibaly préside aux destinées de l’INPS. L’homme du sérail avait déjà annoncé les couleurs de sa future mission. C’était déjà, l’on se rappelle, à la cérémonie de passation de service, le 25 novembre 2021. Un engagement qui n’a, du reste, point surpris ceux qui, loin des egos surdimensionnés ou des rivalités de clocher, jugent l’homme sur le « strictement professionnel ».

Méthodique et surtout très confiant pour l’avenir, le Directeur Général de l’INPS, a décidé de s’investir, corps et âme, avec le concours de tous ses collaborateurs, de ramener la grande maison des assurés sociaux à pleinement jouer lerôle d’organe stabilisateur social par excellence avec les ressources nécessaires pour être le contre poids de la précarité sociale des ménages des travailleurs.

Rappelons-le, comme avec l’AGETIC, l’INPSs’est inscrit dans un vaste programme de partenariat gagnant-gagnant entre les autres structures publiques, parapubliques et privées et lui.

Adama DIARRA, Service des Relations Publiques (SRP), INPS.

