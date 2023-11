Situation à Gaza : Le Mouvement de soutien à la cause palestinienne apporte son soutien

Vendredi 17 novembre dans l’après-midi, le Mouvement de soutien à la cause palestinienne crée par le Collectif des Associations Musulmanes du Mali, a organisé dans l’enceinte de la Grande Mosquée de Bamako, une séance de prière pour le peuple palestinien qui subit des frappes israéliennes et d’informer les fidèles musulmans sur la victoire au front. Cette séance organisée avant et après la prière du Vendredi, a rassemblé plusieurs fidèles musulmans, des ambassadeurs des pays Arabes et musulmans accrédités au Mali, accompagnés de leurs délégations.

Dans une déclaration lue par son Président, Mohamed Kimbiri, ce mouvement de soutien à la cause palestinienne a fait savoir que cela fait plusieurs jours, l’Etat d’Israël et son armée infligent aux populations de Gaza une punition collective en bombardant nuit et jour leur territoire. Cela, à travers un pilonnage intensif par l’aviation (F16, hélicoptères et drones armés), des chars et autres armes de guerre. Des actions destructrices qui ont fait déjà des dizaines de milliers de victimes et de blessés. Face à cela, le Mouvement de soutien à la cause palestinienne s’est dit profondément choqué par ces actes barbares, criminels , cruels, inhumains et disproportionnés perpétrés par l’Etat sioniste d’Israël contre le peuple palestinien de Gaza. A cet effet, il exige un cessez-le-feu immédiat, la levée du blocus, l’imposition de l’entrée de convois d’aides humanitaires islamiques et internationales, le démantèlement des colonies d’implantation juives et l’engagement de négociations équitables sous l’égide des Nations Unies.

« Le Mouvement de soutien à la cause palestinienne condamne avec la dernière rigueur les assassinats aveugles des vieillards, de femmes et d’enfants innocents, et la volonté d’humilier permanemment des millions d’hommes et de femmes » énonce la même déclaration. Avant de fustiger la politique de deux poids deux mesures de la Communauté internationale et particulièrement, les « grandes démocraties de la planète » comme Etats-Unis d’Amérique , l’Union Européenne et les institutions-caisse de résonnance, d’habitude promptes à réagir et à sanctionner quand il s’agit de pays moins puissants, mais qui se taisent piteusement et restent sourds et aveugles à la détresse et la souffrance quasi quotidiennes de millions de vieillards, de femmes et d’enfants palestiniens sans défense dès qu’il s’agit d’Israël. Et de lancer un appel pressant à l’ensemble du monde musulman à se tenir toujours mobilisés aux côtés du peuple palestinien martyr pour son émancipation totale.

« Le peuple malien sera toujours aux côtés du peuple frère de la Palestine, debout pour la sauvegarde de son droit à vivre en paix et dans la dignité »,a précisé la déclaration. Le Mouvement de soutien à la cause palestinienne a saisi cette occasion pour féliciter les Forces Armées du Mali pour leur victoire éclatante au front et d’appeler le peuple malien à soutenir son armée.

Pour sa part l’Ambassadeur de la Palestine au Mali, SEM. Hadi Chebli, a remercié le Mouvement de soutien à la cause palestinienne, la Grande Mosquée de Bamako, les ambassadeurs des pays musulmans présents dans la mosquée et les autorités du Mali pour leur soutien à la Palestine. Pour lui, tout le monde doit être contre l’oppression, telle ce que le peuple palestinien subit de la part d’Israël. A l’en croire, les frappes israéliennes sur Gaza ont causé la mort de 12.000 martyrs et plus de 30.000 blessés dont des enfants et des femmes. « L’Israël fait du terrorisme à Gaza. Nos populations sont martyrisées »,a-t-il déploré. Par la suite, il dira qu’il a la foi que le peuple palestinien vaincra ce terrorisme, cette peur et cette oppression de la part d’Israël. Il a appelé à la solidarité internationale pour Gaza.

La lecture du Coran, la formulation des Dwas pour le peuple palestinien ont été les moments phares de cette journée de soutien.

Adama Tounkara

