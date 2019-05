Durant ce mois de Ramadan, la Sotelma Malitel a apporté son soutien aux fidèles et aux démunis en leur offrant des vivres. Cette opération de distribution de dons a concerné plusieurs communes de Bamako et villages à la périphérie avec des dons de vivres, tapis de prière, Coran et des paniers de rupture.

L’édition de ramadan 2019 d’élan de Solidarité de la Sotelma – Malitel s’est clôturé par une remise de sacs de Riz, mil, sucre, Pâtes alimentaires et bidons d’huile aux associations des handicapés du Mali et veuves des sapeurs pompier du Mali. L’événement s’est déroulé ce jour mardi 28 mai 2019 à l’agence du fleuve de Malitel en présence de Mme Soumaré Habibatou N’Diaye Responsable Relations Publiques et plusieurs de ces collaborateurs. Les récipiendaires n’ont pas caché leur reconnaissance envers la Sotelma-Malitel en formulant des bénédictions pour le développement de l’entreprise.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

