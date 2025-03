Spécial 8 mars 2025, Hawa Bingui Traoré : Une étoile éclatante de la scène

Actrice, dramaturge, enseignante, animatrice, conteuse, metteur en scène Hawa Bingui Traoré incarne |’excellence artistique dans notre pays.

Depuis plus d’une décennie, elle illumine les scènes de théâtre, les plateaux de tournage et les studios d’animation avec un talent remarquable et une passion indéfectible pour les arts. Son parcours, riche et diversifié, fait d’elle une figure incontournable de la culture malienne, une ambassadrice de l’art dramatique et une voix influente dans la transmission du savoir aux générations futures. Née à Bamako, Hawa Bingui Traoré a su très tôt que l’art serait sa voie.

Après l’obtention de son Diplôme d’études fondamentales (DEF) en 2003 et son baccalauréat malien en 2006, elle s’oriente vers le droit, obtenant un DEUG dans la discipline. Cependant, sa véritable vocation l’appelle ailleurs : en 2014, elle décroche un DESS en arts et métiers multimédia au prestigieux Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla Fasséké Kouyaté de Bamako (CAMM/BFK), marquant ainsi son entrée officielle dans le monde des arts.

La scène, le cinéma et la télévision deviennent alors son terrain d’expression. En 2010, elle se fait remarquer dans Les Rois de Ségou, un film de Boubacar Sidibé, qui la propulse sur le devant de la scène. Depuis, elle enchaîne les projets d’envergure, participant à plusieurs films et séries tels que “N’gounou n’gounou kan” (réalisé par Soussaba Cissé, fille du légendaire Souleymane Cissé) et “Dougouba Sigui”. Son charisme et son talent lui valent une place dans “Taxitigui”, une production de Toumani Sangaré, où elle brille dans les saisons 1 et 2. Il n’y a pas que ! Bingui pour les intimes, a participé au “Grin de Midi” sur ORTM 1, une émission qui rassemble et fait vibrer les Maliens autour de débats et d’échanges riches en contenu. Bingui est une bête de l’écriture. Elle a, à son actif, plusieurs projets qui attendent malheureusement d’être financés.

Mais c’est surtout sur les planches qu’Hawa Bingui s’impose comme une force incontournable. Elle participe à des festivals et résidences artistiques de haut niveau à l’international : Festival International de Théâtre de Kaolack (FETHEKAO) au Sénégal, Festival Émergence au Niger, Festival International des Théâtres sans Frontières en Côte d’Ivoire… autant d’événements où elle affine son art et fait rayonner le théâtre malien.

Son talent dépasse la simple interprétation : elle s’investit dans la formation et la transmission. Depuis 2014, elle enseigne l’art dramatique dans divers établissements, du Lycée Mandé Djiguiya à école Maarif, en passant par le Lycée Massan Makan Diabaté. Elle ne se contente pas d’être une actrice : elle forme la relève.

Au-delà du théâtre et du cinéma, Hawa Bingui Traoré excelle également en tant qu’animatrice radio et télévision. Elle a animé l’émission “An Dambe Kene” sur RFM, affirmant son talent dans l’univers médiatique. Très connue sur la toile, Bingui met des contenus sur la vie de famille au Mali. Elle dépeint les tares et valeurs de nos familles. Son engagement artistique et pédagogique lui vaut de prestigieuses distinctions. En 2017, le gouverneur de Kayes lui remet un Diplôme de reconnaissance pour son accompagnement de la troupe kayésienne lors de la Biennale artistique.

En mars 2018, le lycée Dougoukolo Konaré de Kayes la récompense pour sa contribution exceptionnelle au rayonnement des arts.

Polyglotte (elle parle français, bambara, kassonké, anglais et russe), curieuse et passionnée, Hawa Bingui Traoré ne cesse d’enrichir son parcours et de se perfectionner. À travers le théâtre, le cinéma, l’enseignement et l’animation, elle insuffle une énergie nouvelle à la culture malienne. Son engagement dépasse le simple cadre artistique, c’est une militante de la transmission, une actrice du changement et une source d’inspiration pour toute une génération. Loin d’avoir atteint son apogée, Hawa Bingui Traoré continue d’écrire sa légende, avec la scène comme royaume et l’art comme étendard.

Mariam A. TRAORÉ

