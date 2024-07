Le Collectif des Enseignants-Chercheurs de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université des sciences, des Techniques de Bamako a fait parvenir au président du CNT une lettre de protestation contre les propos tenus par un membre de cette institution, notamment Aboubacar Sidiki Fomba, dans une vidéo circulant depuis le 16 juin 2024.

Dans sa lettre de saisine du président du CNT signée par leur représentant, notamment le Pr Oumar Coulibaly, Neurochirurgien, le Collectif des Enseignants-Chercheurs de la Faculté de Médecine et de Pharmacie estime que les propos tenus par Aboubacar Sidiki Fomba “sont diffamatoires à l’endroit de leur corporation”.

Pour le Collectif, “certains passages de ladite vidéo comportent des contrevérités et des attaques dirigées contre les Enseignants-Chercheurs des facultés de Médecine et de Pharmacie”, tout en rappelant que ces derniers ont choisi la voie de promotion du Cames (Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur), l’organisation régionale de promotion de l’Enseignement supérieur. Les Enseignants-Chercheurs justifient la saisine du président du CNT par le fait que l’auteur des propos qu’ils jugent diffamatoires est un membre de cette institution, par conséquent “supposé agir au nom du peuple” et dispose donc “des opportunités et canaux appropriés “pour” s’informer, identifier les éventuels problèmes et d’en apporter des solutions”.

Malheureusement, le Collectif des Enseignants-Chercheurs se voit obligé de saisir le président du CNT pour une protestation fondée sur le fait que les déclarations de Fomba “sont inexactes, diffamatoires et dégradantes et jettent le discrédit” non seulement sur leur corporation, mais “sur tout le système de santé du pays”, affirme le Collectif.

Les protestataires précisent que “si les réseaux sociaux constituent pour certains un outil privilégié de promotion personnelle… cela ne doit pas se faire au détriment de l’honneur d’autrui”.

C’est face à ces comportements qualifiés d'”inacceptables” que les Enseignants-Chercheurs ont saisi le président du CNT pour “lever une vive protestation” et aussi demander que Aboubacar Sidiki Fomba “soit rappelé à l’ordre afin qu’il cesse de s’attaquer à l’honneur des paisibles citoyens”.

Amadou DIARRA

Commentaires via Facebook :