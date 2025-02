SYNADCOM : Un bataillon à l’œuvre

Le Syndicat national des commerçants et contribuables du Mali (Synadcom) est officiellement lancé. Une cérémonie de présentation de son nouveau bureau a eu lieu le mercredi dernier à la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (Ccim).

C’est en juillet 2024 que le Synadcom a reçu son récépissé. Sept mois plus tard, le Syndicat national des commerçants et contribuables du Mali a procédé le mercredi 19 février 2025 à son officialisation et présentation aux personnalités de l’administration publique et des faîtières des commerçants. A cette même occasion, la salle de conférence de la Ccim a abrité la cérémonie de présentation des membres du nouveau bureau.

Une cérémonie sombre mais très riche en couleur qui a enregistré la présence d’éminentes personnalités dont les représentants du gouverneur du district et du président de la Délégation spéciale de la mairie du district, de la Ccim, des différentes chambres consulaires, des impôts, entre autres.

Un bureau de 130 membres, ayant pour secrétaire général Cheick Oumar Sacko, a été présenté au public. Les 8 régions toutes représentées à la présente cérémonie disposent chacune d’un bureau de 43 personnes. A l’exception du district de Bamako dont la mise en place du bureau est prévue pour bientôt.

Selon son Secrétaire général Cheick Oumar Sacko, le Synadcom est composé de plus de 60 % des membres fondateurs du Syndicat national des Commerçants détaillants du Mali (Synacodem) fondé il y a plus de 20 ans. A en croire M. Sacko, à la création du Synacodem ils étaient tous dans le commerce en détail. A ce jour, la plupart d’entre eux sont devenus des industriels, des importateurs et exportateurs, de grands employeurs, etc.

C’est pour cette raison qu’ils ont porté sur les fonts baptismaux le Synadcom. Celui-ci regroupe toutes les catégories de commerçants du Mali aussi bien que des transporteurs et entrepreneurs. Il s’agit en somme d’un regroupement d’hommes et de femmes qui évoluent dans le secteur privé et qui contribuent au développement économique du pays en payant leurs taxes et impôts.

Le Synadcom a pour crédo “de défendre et promouvoir les droits et les intérêts de tous ses membres sans distinction et d’obtenir en particulier une juste rétribution de leurs activités dans des conditions de dignité, de justice…”

Abdrahamane Dicko

