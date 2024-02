L’histoire du village de “Teriyabugu” commence dans les années 60. Au cours d’une partie de chasse, au bord du fleuve Bani, affluent du Niger, à l’ombre d’un grand cailcédra, entre un chasseur malien du nom de Lamine Samaké et un prêtre blanc de la Congrégation des Pères missionnaires d’Afrique d’origine française, en l’occurrence père Bernard Verspieren, ce dernier tomba amoureux de cette zone.

Père Bernard Verspieren ou le “Blanc Malien” pour les intimes, est né dans le Nord de la France en 1924. Passionné d’agriculture, il devient prêtre à seulement 19 ans. Après quatre années de séminaire, il est ordonné prêtre à Carthage. Il part pour le Mali, alors Soudan français. C’est le début d’une passion, d’un véritable amour pour ce pays qu’il habitera toute sa vie.

Le Père Verspieren a commencé sa mission en pays bwa, précisément à Mandiakuy. Entre les années 1951 et 1959, il y construit 6 églises. Il commence déjà à s’intéresser aux problématiques de développement en se lançant dans une aventure de plus de quarante ans qui le voit s’impliquer dans des domaines aussi variés que l’agriculture ou encore la promotion féminine.

En 1965 et 1966 une première école d’agriculture est construite à côté de Tominian pouvant héberger 24 jeunes ménages. Ils y bénéficient d’une formation professionnelle innovante basée sur des techniques agricoles modernes. En 1973, une sècheresse terrible dévaste le Sahel et la famine cause la mort de milliers de personnes. Sollicité par les hautes autorités maliennes, le Père Verspieren crée à San, l’association Mali Aqua Viva, “l’eau, c’est la vie”. L’Association installera au Mali plus de 4000 forages.

Le Père Bernard Verspieren a construit les premières écoles dans le cadre de sa Fondation à Togo, un village situé dans le Nord du diocèse de San. Il va ensuite construire d’autres écoles et en réhabiliter d’autres à Mandiakuy.

Etudiants JCO L3

Commentaires via Facebook :