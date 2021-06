Transition au Mali : Grand rassemblement du M5-RFP ce vendredi à Bamako

Le grand rassemblement projeté par le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) aura lieu ce vendredi 04 Juin 2021 sur la Place de l’Indépendance à Bamako, à partir de 11 heures. L’information a été donnée hier, jeudi 3 juin 2021, par Ibrahim Ikassa Maïga, membre du Mouvement lors d’un point de presse tenu à Bamako. Au cours de ce point de presse, les membres du M5-RFP ont lancé un appel à tout le monde de sortir massivement pour commémorer non seulement le premier anniversaire du M5-RFP, mais aussi, pour soutenir la transition en cours au Mali.

Ce point de presse du M5-RFP était animé par les responsables du M5-RFP dont Konimba Sidibé, Ibrahim Ikassa Maïga, Souleymane Koné, Modibo Kadjoké. Dans une déclaration liminaire lue par Ibrahim Ikassa Maïga, il lance un appel à la mobilisation. « Chères Militantes et Chers Militants bienvenue au présent Point de Presse que le Comité Stratégique du M5-RFP tient pour lancer un appel au Grand Rassemblement pour la commémoration de la date anniversaire à la première grande manifestation populaire et historique du 5 juin 2020 à la Place de l’Indépendance de Bamako. Nous voilà déjà un an que nous lancions l’appel à la mobilisation patriotique nationale pour sauver le Mali de la gouvernance scabreuse et chaotique qui menaçait dangereusement l’existence de notre Patrie. Le Peuple malien a répondu à l’appel et, comme un seul homme, il a maintenu avec engagement et constance la mobilisation, à travers de grands rassemblements populaires et des actions de désobéissance civile sur l’ensemble du territoire national et dans la Diaspora », a souligné Ibrahim Ikassa Maïga. Ainsi, dans le cadre de la commémoration du premier anniversaire du Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP), le Comité Stratégique du M5-RFP lance un appel à toutes les Maliennes et à tous les Maliens acquis au changement à se rassembler au chevet de la mère patrie. «Le M5-RFP se félicite de la nouvelle dynamique de rectification de la Transition amorcée entre le M5-RFP et les Forces de défense et de sécurité du Mali. Aussi, le M5-RFP a-t-il décidé d’aller, sans exclusive et sans discrimination, vers toutes les forces vives et les personnalités civiles, religieuses et traditionnelles de notre Pays pour que cette date marque le début d’une vraie cohésion nationale autour du Mali pour la réussite de la Transition, dont la conduite de l’action gouvernementale est aujourd’hui confiée au M5-RFP. Le grand rassemblement projeté par le M5-RFP aura lieu ce vendredi 04 Juin 2021 sur la Place de l’Indépendance à Bamako, à partir de 11 heures », a-t-il dit. Le M5-RFP appelle au Peuple malien à rester mobilisé, déterminé et vigilant sur la situation nationale et demeure engagé dans la dynamique de rectification en cours, pour jeter les bases de la refondation du Mali.

Bien avant ce point de presse, le président du comité stratégique du M5-RFP, Dr. Choguel Kokalla Maïga appelait aussi à la mobilisation. «Maliennes et Maliens, le 04 Juin 2021, l’histoire vous donne l’opportunité de montrer que vous aviez raison. Que vous vous battiez pour le futur du Mali. Que vous ne souhaitiez pas seulement un changement d’hommes, mais un changement de système. Pour réussir le changement souhaité! Pour rendre justice aux Martyrs tombés à Badalabougou, à Sikasso et ailleurs au Mali. Chacun de vous, chacun de nous doit s’impliquer personnellement, s’investir, matériellement et physiquement, avec sa famille et ses proches, ses relations, Pour que le Rassemblement patriotique du vendredi 04 juin 2021 soit le plus grand de l’histoire contemporaine du Mali, celui de tous les patriotes. C’est le premier “GILET PARE-BALLES ” pour protéger les Forces du changement et les nouvelles autorités de la Transition, afin qu’elles puissent sereinement et en toute confiance, faire face et relever le défi qui est la restauration de la dignité du Mali, sa souveraineté, son unité, son indépendance, sa sécurité et sa stabilité », a souligné Dr. Choguel K. Maïga.

Aguibou Sogodogo

