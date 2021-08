Un an après la chute d’IBK : le M5-RFP réitère son serment d’obtenir justice et réparation pour les victimes des évènements des 10, 11 et 12 juillet 2020 (déclaration)

Dans une déclaration sur l’an 1 de son mouvement qui a entraîné la chute du président IBK, le M5 RFP réitère son serment d’obtenir justice et réparation pour les victimes des événements des10, 11 et 12 juillet 2020 et invite les Maliens à soutenir le plan d’action gouvernemental du gouvernement.

Ci-dessous le communiqué

En ce 18 août 2021, date commémorative du parachèvement de la lutte patriotique de

Mouvement du 5 juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) par des

éléments des Forces de Défense et de Sécurité du Mali regroupés au sein du CNSP, le

Comité Stratégique rend un hommage vibrant aux maliennes et maliens de l’intérieur et

de la diaspora qui se sont engagés, à leurs risques et périls dans la lutte pour sauver le Mali de la disparition et pour refonder notre Nation. Le Comité stratégique salue également les Africains et tous les citoyens du monde épris de justice qui ont accompagné son combat.

Le Comité stratégique du M5-RFP rappelle en cette occasion que de nombreux patriotes

ont consenti le sacrifice ultime pour qu’aujourd’hui soit. D’autres portent à jamais les

séquelles physiques et psychologiques de leur engagement. Enfin, certains ont connu les

affres de la détention et de la répression.

Tout en s’inclinant sur la mémoire des disparus et en souhaitant prompt rétablissement

aux blessés, le Comité stratégique du M5-RFP réitère son serment d’obtenir pour eux aussi

bien justice que réparation.

Le M5-RFP, qui aujourd’hui participe à l’action gouvernementale invite les Maliennes et les

Maliens à soutenir le Programme d’Action du Gouvernement qui intègre entièrement ses

10 points et 17 mesures et dont la finalité est l’amélioration de la sécurité, un mieux-être

individuel et collectif pour nos compatriotes, la fin de l’impunité, l’organisation d’élections

et l’adoption de reformes hardies pour doter le Mali de dirigeants légitimes et

d’institutions fortes dans les délais impartis à la Transition.

Aussi, le M5-RFP soutient fermement la mise en place d’un Organe unique de Gestion des

Elections et invite le gouvernement à procéder à son installation dans les meilleurs délais

possibles.

Le M5-RFP réaffirme enfin sa pleine conscience des obstacles et difficultés pour relever un

pays longtemps victime de la mal-gouvernance, de la corruption, du clientélisme, de

l’oligarchie et d’une forte insécurité … qui restent néanmoins des raisons de s’engager pour

un Mali démocratique, républicain, laïc et prospère.

Bamako, le 18 août 2021

Pour le M5-RFP

Le 2ème Vice-président

Bouba Karamoko Traoré.

