Validation de la revue sectorielle 2023 de la justice : Un pas vers plus de Transparence et d’efficacité !

L’atelier de validation de la Revue Sectorielle 2023 de la Justice s’est tenu, le 27 avril 2024. Ce condensé exhaustif des «réalisations et des défis» du secteur au cours de l’année écoulée, marque un pas supplémentaire vers l’évolution du système judiciaire.

Sous la présidence du Secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, Dr Boubacar S. Diarra, l’atelier de validation de la Revue Sectorielle 2023 de la Justice, s’est déroulé le 27 avril 2024.

Preuve de l’engagement des autorités maliennes pour plus de transparence et d’efficacité de notre système judiciaire, cette importante activité a réuni les principaux acteurs du secteur, ainsi que des représentants des partenaires techniques et financiers.

Les participants ont examiné avec un vif intérêt le Document de Revue Sectorielle 2023 de la Justice, un condensé exhaustif des défis et réalisations du secteur au cours de l’année dernière. Après des échanges fructueux, le document a été jugé «avenant» et formellement validé, marquant du coup une nouvelle étape de l’évolution du système judiciaire de notre pays.

Le Secrétaire général du département a souligné l’importance d’un tel document référentiel, qui s’inscrit en droite ligne du renforcement de la chaîne judiciaire. Manifestement satisfait du constat que le chantier de la Transparence et de l’Efficacité de la justice avance avec l’ensemble des acteurs, il a exprimé sa gratitude envers les partenaires au développement et les organisations de la société civile pour leur soutien constant.

Les participants dévoués pour la cause de la justice et impliqués à l’opérationnalisation de la Loi d’Orientation et de Programmation pour le Secteur de la Justice 2020-2024, ont eu droit à une motion de reconnaissance.

Ousmane Tangara

