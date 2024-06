Le vendredi 21 juin 2024, la Direction nationale du Développement social (DNDS) a servi de cadre à la cérémonie de présentation de voeux au ministre de la Santé et du Développement Social, le Médecin-colonel Assa Badiallo Touré à l’occasion de la fête de tabaski. La cérémonie a réuni les responsables de tous les services affiliés au département, notamment les Organismes de protection sociale (OPS) ainsi que les directeurs des hôpitaux. Les DG de l’INPS, de la CMSS et de la CANAM, respectivement, Ousmane Karim Coulibaly, Ichaka Koné et le Général de Brigade Boubacar Dembélé étaient donc tous présents.

En tant que l’hôte du jour, M. Ibrahim Abba Sangaré (Directeur national du Développement social,) a adressé les vœux les plus chaleureux au ministre de tutelle en insistant surtout sur son humilité. En prenant, la parole au nom de l’ensemble du personnel socio sanitaire, le Secrétaire général par intérim du ministère, M. Souleymane Traoré, a profité de cette occasion pour mettre en avant les acquis du département sous le leadership du Ministre Assa Badiallo Touré. Beaucoup d’efforts ont été ainsi consentis dans le domaine de la Santé comme dans le secteur de la protection sociale. Le Secrétaire général par intérim a enfin rappelé que le personnel de la Santé et du Développement social restera mobilisé derrière Madame la Ministre pour relever les nouveaux défis et surtout traduire en action ses orientations pertinentes.

Après avoir souhaité bonne fête à tous, le Ministre Assa Badiallo Touré a rappelé les trois principes chers au Président Assimi Goïta. Il s’agit, entre autres, du respect de la souveraineté du Mali ; du respect du libre choix de ses partenaires et des intérêts vitaux de la population malienne. Elle a également félicité l’ensemble des cadres pour les résultats probants obtenus par le département. De l’avis du Médecin-colonel Touré, ces résultats sont «le fruit d’une synergie d’actions déployées par une équipe de travail très engagée et solidaire autour de l’objectif commun».

Après avoir réitéré toute sa reconnaissance pour les efforts et les initiatives qui ont permis d’enregistrer ces résultats satisfaisants, elle a invité tout le monde à persévérer sur cette voie avec le même esprit d’équipe. La cérémonie de présentation de vœux a pris fin par une prière pour la paix et la stabilité au Mali.

Naby

Avec SRP-INPS

Commentaires via Facebook :