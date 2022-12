AS Mopti remporte le trophée face au FC Benkadi

Les rideaux sont tombés le samedi 10 décembre 2022 sur les activités de la 2e édition du Mémorial ATT 2022 parrainée par Mme Touré Lobbo Traoré (Présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’enfance). En finale du tournoi de football, l’AS Mopti a battu le FC Benkadi aux tirs aux buts par 8 à 7. Elle a ainsi enlevé le trophée en plus d’une enveloppe de 300 000 F CFA et un carton de thé Koima contre 200 000 F CFA, un trophée et un carton de thé pour le FC Benkadi. Mamoutou Kané “Mourlé” était l’invité d’honneur de l’édition de cette année.

Placée sous le parrainage de Mme Touré Lobbo Traoré (Présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’enfance), la 2e édition du Mémorial ATT 2022, selon Mangal Traoré (Président du Comité national d’organisation), était dédiée aux centres de formation de football de Mopti en vue de détecter de jeunes talents footballeurs. Car, à ses dires, on ne devient pas footballeur à 25 ans, mais très jeune. Cette 2e édition, selon lui, visait aussi à donner une visibilité à Mopti. Au menu des activités de la cette 2e édition du Mémorial ATT, il y avait, entre autres, l’organisation du tournoi de football entre les 8 meilleurs centres de formation de football de Mopti sur le terrain de Gangal ; la remise des prix, des médailles et des attestations de reconnaissance à des personnalités qui ont servi le football à Mopti ; la remise par Mme Touré Lobbo Traoré de kits d’assainissement à la mairie de Mopti et de kits scolaires aux 50 meilleurs élèves de Mopti ; l’organisation d’un match de gala entre les anciens footballeurs de Mopti et l’organisation d’une formation des entraîneurs de Mopti par Mamoutou Kané dit Mourlé.

Remise des kits d’assainissement et des kits scolaires

A la remise des kits d’assainissement à la mairie de Mopti et des kits scolaires aux 50 meilleurs élèves de Mopti, Mangal Traoré a confié qu’il ne fait que transmettre les kits offerts par Mme Touré Lobbo Traoré (Présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’enfance). Ces dons de fournitures scolaires visent à encourager le mérite, l’excellence, encourager les meilleurs élèves dans les écoles de Mopti. “Pour cette 2e édition du Mémorial ATT, Mme Touré Lobbo Traoré a estimé bon de faire un clin d’œil en direction de la Mairie de Mopti et en direction des Tout-petits qui ont été et resteront les amis du président ATT pour les récompenser, les encourager et les féliciter. C’est le sens que nous donnons à la remise des kits que nous organisons en marge du tournoi de football dénommé “Mémorial ATT”. La remise des kits d’assainissement à la mairie de Mopti est une façon pour Mme Touré Lobbo Traoré d’apporter sa modeste contribution au travail de la mairie pour donner un cadre de vie beaucoup plus adéquat aux populations de la ville de Mopti. C’est une contribution pour elle en direction de la mairie. La remise des kits scolaires aux tout-petits est une façon de les encourager afin qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes dans le domaine des études”, a-t-il indiqué.

Les kits d’assainissement composés de brouettes, pelles, des balais, des pics et autres équipements de salubrité ont été remis au maire chargé de l’assainissement.

Les kits scolaires comprennent des sacs, cahiers, bics, règles, et autres fournitures scolaires. Les bénéficiaires sont les élèves de la 3è Année (3 filles et 3 garçons), de la 6è Année (9 filles et 9 garçons), de la 9è Année (13 filles et 7 garçons).

Finale de la coupe Mémorial ATT

La finale de la Coupe du Mémorial ATT opposant AS Mopti au FC Benkadi a été une grande fête le samedi 10 décembre 2022 sur le terrain Gangal à Mopti. Elle a mobilisé les populations de Mopti et de Sévaré qui sont sorties massivement pour manifester leur adhésion au Mémorial ATT. Ce qui fait que le terrain Gangal a refusé du monde. Les activités de la finale ont débuté par des défilés des associations et groupements, des centres de formation de football, les pionniers, les pêcheurs sous l’animation de la fanfare.

Le coup d’envoi de la finale a été donné par le représentant du gouverneur de la région de Mopti, Mamadou S. Konaté, qui était accompagné par le maire de la commune urbaine de Mopti, Issa Kansaye, le président de la Ligue régionale de football de Mopti, Nouhoum Bocoum, le président du Comité national d’organisation, Mangal Traoré, et l’invité d’honneur, l’ancien international Mamoutou Kané dit Mourlé.

La finale a démarré en trombe. Il n’y a pas eu de round d’observation. Dès la 1ère minute, Youssouf Touré de l’AS Mopti manque l’immanquable. Servi seul face au gardien de Benkadi, il tire hors du cadre des buts. La réplique de Benkadi intervint à la 9è mn. L’incursion de Benkadi est déviée en corner. Les deux équipes jouent au ping-pong jusqu’à la pause intervenue sur un score vierge.

La mi-temps est mise à profit pour la remise des médailles, des attestations de reconnaissance et autres Prix, surtout au gouverneur Abass Dembélé, au maire Issa Kansaye, et à Mamoutou Kané ” Mourlé ” pour leur accompagnement.

A la reprise, Daouda Maïga du FC Benkadi a fait vibrer la barre transversale de l’AS Mopti à la 31è mn. Benkadi assiégea l’AS Mopti sans parvenir à ouvrir le score. La domination du FC Benkadi fut stérile. Par manque d’électricité au terrain Gangal, le match fut arrêté à la 47è mn, soit à la 17è mn de la 2è partie (le match devait être joué à 30/30). Il a été procédé aux tirs au but pour départager les deux équipes. C’est ainsi que l’AS Mopti s’imposa par 8 tirs réussis contre 7. L’AS Mopti a ainsi remporté le Trophée en plus d’une enveloppe de 300 000 F CFA, d’un jeu de maillots et d’un carton de “Thé Koima”. Le FC Benkadi a reçu un trophée, une enveloppe de 200 000 F CFA en plus d’un jeu de maillots et d’un carton de thé Koima. Comme pour dire que tout le monde a gagné.

Les prix individuels

Au titre des récompenses, Daouda Maïga du FC Benkadi a enlevé le Prix du meilleur joueur doté d’une enveloppe de 50 000 F CFA et d’un Trophée. Le Prix du meilleur buteur d’une enveloppe de 50 000 F CFA et d’un Trophée est revenu à Ladji Toloba du FC Benkadi.

Désignée équipe fair-play, l’Athlético de Sévaré a reçu le Prix de l’équipe fair-play d’une valeur de 100 000 F CFA et d’un Trophée.

Le Trophée de la mobilisation a été remis à la Commission locale d’organisation.

A signaler que Mamoutou Kané “Mourlé” a doté chacun des deux gardiens des deux équipes en maillots.

Dans le cadre de la 2e édition du Mémorial ATT, Mamoutou Kané “Mourlé” (ancien sélectionneur de l’équipe nationale juniors et du Stade Malien de Bamako) a animé une formation d’une semaine à l’intention des éducateurs des centres de formation de football de Mopti. Au lancement de cette formation, le président du Comité national d’organisation, Mangal Traoré s’est réjoui de la tenue de ladite formation qui fait partie des innovations du Mémorial ATT. Il a remercié Mamoutou Kané “Mourlé” qui, en tant qu’invité d’honneur et malgré ses charges et occupations, a accepté d’accompagner le Comité national d’organisation en venant animer la formation des éducateurs des centres de formation de football de Mopti. “Cette formation est une innovation à la demande de Bayon Djénépo pour que Mourlé, pendant son séjour partage son expertise, ses expériences avec les éducateurs. Aujourd’hui, Mourlé est une des références comme entraîneur.

En tant que Mopticien, le parcours de Mourlé est une fierté pour nous. Je le remercie et remercie aussi Bayon Djénépo (père de l’international Moussa Djénépo) qui se bat jour et nuit pour faire émerger le football de Mopti et qui a fait ses preuves. Mopti est une terre de football. De grands noms du football malien viennent de Mopti. La formation dispensée par Mourlé permettra au football mopticien de sortir de l’artisanal pour aller vers le travail scientifique dont quelques notions seront dispensées par Mourlé. Cela est une grande chance qu’il faut profiter”, a-t-il souligné.

Un dîner offert par Boubacar Bathily (un ami de Mangal Traoré) a mis fin à la 2e édition du Mémorial ATT.

Siaka DOUMBIA –

Commentaires via Facebook :