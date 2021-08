Afrobasket U16 filles et garçons : le Mali championne et vice-champion d’Afrique

Les U-16 filles et garçons maliens sont respectivement championnes et vice-champions d’Afrique. Les finales qui se sont jouées le dimanche 15 août au Caire ont opposé en filles et garçon le Mali à l’Egypte, pays organisateur.

La 7ème édition du FIBA U16 filles et garçon s’est déroulée du 06 au 15 Août 2021 en Egypte. Les finales qui se sont jouées, le dimanche 15 août, ont opposé le Mali à l’Egypte, pays organisateur de la compétition, en filles et garçons.

En première heure, les U16 filles du Mali ont dominé celles de l’Egypte 68 à 65 et remportent ainsi leur 7e titre en autant de compétition. Un record absolu. En 2e heure, les U16 maliens n’ont pas pu imiter les filles. Ils se sont inclinés en finale face à l’Egypte 62 à 63. Le pays des pharaons remporte son 5e trophée et succède au palmarès le Mali.

Cette compétition a servi d’éliminatoires pour le Championnat du Monde U17 FIBA 2022. Le vainqueur et le finaliste sont qualifiés pour la Coupe du Monde de l’an prochain. Ainsi, le Mali et l’Egypte représenteront l’Afrique en filles et garçons lors du prochain championnat du Monde.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

