Afrobasket U18 Filles et Garçons : Orange-Mali célèbre les champions

Sponsor officiel de la Fédération malienne de basket-ball (FMBB), Orange-Mali a réservé un accueil mémorable aux sélections nationales Filles et Garçons des moins de 18 ans du Mali après leur triomphe en finales de l’Afrobasket U18 disputé du 2 au 14 février en Afrique du Sud. De l’Aéroport international-Président Modibo Kéita au Palais des sports Salamatou Maïga de Bamako, les championnes et champions d’Afrique ont paradé à travers la capitale à bord d’un véhicule à plateforme du sponsor de la FMBB.

En Afrique du Sud lors de l’Afrobasket U18 Filles et Garçons, le Mali a un peu plus marqué l’histoire du basket-ball africain. En effet, en remportant le trophée de champion chez les Filles ainsi que chez les Garçons à Pretoria, le Mali réalisait un parcours historique de 6 victoires en autant de matches, sur les deux tableaux, avec deux trophées décrochés le même jour dans la même ville.

Mieux, les Filles ont établi un record de victoire en finale avec une 7e couronne décrochée sur les 10 éditions de l’Afrobasket U18 Filles. De leur côté, c’était le 3e titre pour les Garçons. Cerise sur le gâteau, le Mali compte dans ses rangs la meilleure joueuse ainsi que le meilleur joueur des deux tournois en plus de s’être qualifié pour la prochaine édition de la Coupe du monde U19.

“Oumou Koumaré a joué un rôle crucial en aidant le Mali à remporter l’Afrobasket féminin U18 de la Fiba 2024, et en conséquence, l’ailière de 17 ans a été nommée Most Valuable Player de la compétition… En enregistrant son sixième double-double consécutif lors de la finale, le Malien Youssouf Mamba Traoré a atteint le point culminant de sa brillante campagne au FIBA Afrobasket U18 2024. Au moment où le Mali avait le plus besoin de lui, Traore a offert à son pays son troisième titre africain depuis 2018, quand Bamako avait accueilli la compétition. La victoire 60-51 du Mali sur le Cameroun a permis au pays d’être couronné vainqueur de l’Afrobasket U18 2024. Dans un match très disputé contre une équipe camerounaise résistante en finale, Traoré a réalisé 4 de ses 8 tirs pour terminer avec 15 points, tout en prenant 14 rebonds et en contribuant 4 passes décisives. Il a réalisé une moyenne de 12,8 points et 16,2 rebonds en six matchs”, a expliqué la Fiba, organisatrice des deux compétitions.

Deux jours après les titres décrochés en terre sud-africaine, les championnes et champions d’Afrique ont regagné le pays le lundi 16 septembre dans l’après-midi. De l’aéroport au Palais des sports, ils ont reçu tous les honneurs dignes de leur rang. Comme à l’accoutumée, Orange-Mali a mis les bouchées doubles pour l’accueil des Aiglonnets. Dans un véhicule découvert, mis à la disposition par le sponsor de la Fédération, les deux équipes ont paradé à travers Bamako pour rejoindre le Palais des Sports Salamatou Maïga où le “show” a continué. C’était en présence du directeur général adjoint d’Orange-Mali qui avait à ses côtés le ministre des Sports ainsi que le président de la Fédération. Ce dernier a promis à chacune et chacun des joueurs un téléphone portable de marque Iphone15 tandis que le ministre en charge des Sports a maintenu le suspense en déclarant “qu’on se verra après”. De son côté, Orange-Mali reste respectueux de ses engagements contractuels avec la Fédération.

Alassane Cissouma

