Le Conseil de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) a rendu son verdict dans l’affaire Hamari Traoré.

L’international malien qui a écopé d’un carton rouge pour «comportement antisportif» après le match Côte d’Ivoire-Mali, y compris pour les quarts de finale de la dernière CAN, a été suspendu pour quatre matches, dont deux avec sursis par l’instance dirigeante du football continental. Cela revient à dire que le capitaine des Aigles manquera les deux prochaines sorties du Mali lors des éliminatoires de la CAN, Maroc 2025. La CAF ne s’est pas contentée de suspendre le droit latéral des Aigles, elle a également infligé une amende de 10.000 dollars (environ 5,5 millions de Fcfa) à la Fédération malienne de football (Femafoot) en représailles du comportement d’autres joueurs à l’encontre de l’arbitre égyptien de la rencontre.

Pour rappel, à la fin du match Côte d’Ivoire-Mali remporté 2-1 par les éléphants après prolongations, le capitaine Hamari Traoré et certains de ses coéquipiers s’en sont pris à l’arbitre pour n’avoir pas laissé jouer le dernier coin obtenu par les Aigles. Sur le coup, Hamari Traoré a écopé d’un carton rouge direct, alors que le match était déjà terminé. On peut comprendre la frustration et la déception du capitaine de la sélection nationale, mais il faut dire que l’international malien a trop poussé la contestation et aurait pu éviter cette sanction qui peut avoir des conséquences pour les Aigles.

En Premier League anglaise, l’arbitre allait sans doute laisser jouer le dernier corner avant de siffler la fin du match, mais en la matière le règlement est très clair : l’arbitre est le seul maître du chrono et quand il estime qu’une partie est terminée, il peut siffler à tout moment, quelles que soient les circonstances.

à l’instar de la Femafoot, la Fédération ivoirienne de football (FIF) a également été sanctionnée par la CAF pour mauvaise conduite de son équipe. L’instance a écopé d’une amende de 5.000 dollars US (environ 3 millions de Fcfa). Joint au téléphone, le secrétaire général de la Femafoot, Sidi Békaye Magassa s’est dit déçu du comportement des joueurs maliens après le match contre la Côte d’Ivoire avant d’annoncer que le comité exécutif de la fédération paiera l’argent. «Je m’attendais à cette sanction, parce que nos joueurs se sont mal comportés vis-à-vis de l’arbitre et de certains joueurs ivoiriens après leur défaite en quarts de finale de la CAN. Je n’ai pas aimé ce comportement antisportif.

Quelques jours après le match, j’ai participé à une vidéo-conférence avec les membres du conseil de discipline de la CAF ainsi que l’intéressé lui-même, c’est-à-dire Hamari Traoré. Une fois encore, je suis déçu de son comportement», a martelé le dirigeant, avant de présenter des excuses aux supporters et à la CAF au nom de la Femafoot.

Djénéba BAGAYOGO

Commentaires via Facebook :