La jeune boxeuse, Fatoumata Marine Camara, a été reçue avec les honneurs par le président du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM), M. Habib Sissoko, samedi dernier (30 juillet 2022). C’était en présence des membres du CNOSM et de la Fédération malienne de boxe (FEMABOXE). Elle a profité de l’occasion pour présenter au président Sissoko la médaille remportée de haute lutte en juin dernier en Hollande.

Boxeuse malienne (57 kg), médaillée d’argent aux Jeux africains «Rabat 2019» (Maroc), Fatoumata Marine Camara est sur une courbe ascendante dans sa volonté de se hisser au sommet de la boxe féminine mondiale. Ce qui ne surprend guère puisqu’elle ne se ménage pas pour participer régulièrement aux compétitions internationales. De nos jours, elle a plus de 100 combats à son actif.

Boursière olympique, Marine Fatou a participé au championnat du monde de boxe en Turquie en mai 2022. Elle y a été battue de justesse par l’Italienne Imra Testa, double championne du monde et aussi médaillée d’argent aux Jeux olympiques «Tokyo 2020». Mais, en juin dernier, elle a surpris toutes ses rivales en remportant la médaille d’or au tournoi international Eindhoven Box Cup. Une prestigieuse compétition organisée au Pays-Bas.

Le président Habib Sissoko a profité de la rencontre de samedi dernier pour témoigner à la Franco-malienne toute sa fierté pour son choix de défendre les couleurs du Mali et ses performances réalisées. Avec le rang de 15e mondial, a souligné M. Sissoko, «nous avons notre place sur les grands podiums». Il a assuré la fédération et la jeune athlète que le CNOSM, de concert avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, mettra en place tous les moyens disponibles pour l’aider à réaliser ses objectifs, dont le principal demeure la qualification et une participation honorable aux jeux «Paris 2024».

Au nom de l’ensemble de la famille de la boxe malienne, Mme Bengaly Mahawa Guindo a réitéré les remerciements du bureau fédéral de la Femaboxe au président Habib Sissoko pour toutes les faveurs accordées au noble art malien. Quant à la championne Fatoumata Marine Camara, elle a remercié le CNOSM pour l’invitation et pour toutes les facilités qui lui sont désormais accordées. «Maintenant que j’ai la certitude que des gens m’entourent, mon courage, mon engagement et ma détermination seront découplés», a promis celle qui a avoué découvrir le Mali pour la première fois. La talentueuse boxeuse s’est aussi engagée à donner le meilleur d’elle-même pour hisser très haut le drapeau du Mali.

La veille, le vendredi 29 juillet 2022, la vice-championne d’Afrique (57 kg) avait été reçue par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction Citoyenne. Au cours de l’audience, M. Mossa Ag Attaher lui a exprimé toute sa fierté et celle de l’ensemble du gouvernement pour les titres et les victoires obtenus. Il lui a assuré avoir instruit à ses services techniques de prendre toutes les dispositions idoines en vue d’un soutien et d’un accompagnement financier afin de lui permettre d’affronter avec efficacité les challenges futurs. Il s’agit notamment des Jeux africains «Accra 2023» (Ghana) et des Jeux olympiques «Paris 2024».

Il faut noter que, en début juin 2022, Marine Fatou a battu l’Anglaise Elyse Glynn en finale du tournoi International «Eindhoven Box Cup», l’un des plus gros tournois européens. «Le Mali sur la plus haute marche du podium. Toujours une fierté de faire briller mon pays. Merci pour la confiance», avait-elle commenté après son sacre. Avant l’Anglaise, elle avait battu l’Italienne Jessica Bellusci en quart, puis la Canadienne Jordyne Konrad en demi-finale.

«Ce qui m’a rendu encore plus heureuse, c’est de battre l’Italienne Jessica Bellusci lors de mon premier combat pour venger ma défaite face à sa compatriote Imra (médaillée d’argent par la suite) à Istanbul (Turquie) au championnat du monde», avait déclaré Fatoumata à la presse. Elle marque en ce moment une pause jusqu’en septembre en attendant que IBA annonce les tournois de qualification.

