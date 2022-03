Afin de permettre au public sportif à soutenir son équipe nationale contre la Tunisie, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a initié ce mardi 22 mars à la Maison de la presse une journée d’échange avec les hommes de médias. Invitant les supporters à sortir massivement, le ministre n’a pas manqué de leur adresser un certain nombre de messages. Au nom du Président de la Transition le colonel Assimi Goïta, il a offert un bon d’enlèvement de 1000 billets.

Comme un match de football se joue aussi bien sur le terrain, dans les coulisses, vestiaires et gradins que sur les antennes de radio et dans les colonnes des journaux, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher, a tenu à échanger avec les hommes de médias en vue de la sensibilisation et de la mobilisation autour des Aigles qui affrontent ce vendredi les Aigles de Tunisie. Durant cet échange le ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a profité de l’occasion pour lancer un certain nombre de messages. D’abord, son premier message s’adressa à l’ensemble des supporters du Mali, des amoureux du football malien, et de l’opinion nationale pour dire que certes le match du 25 est un match déterminant. A ses dires, tant qu’on est à la veille d’un rendez-vous déterminant la première ligne de défense c’est la responsabilité. « J’en appelle à la responsabilité de tous et de chacun. Je sais que le football par essence est un domaine de passion. Et les supporters sont très souvent passionnés. Nous sommes tous passionnés parce que nous aimons ce que nous faisons. Mais dans cette passion, la raison doit demeurer », a souligné le ministre qui a invité le public sportif à réserver un accueil fraternel et chaleureux aux Tunisiens. « Je vous invite à réserver un accueil fraternel et chaleureux à nos frères Tunisiens que nous allons affronter ce 25 mars », a-t-il indiqué. Il a invité les supporters à prendre soin de ce joyau qui est devenu le stade du 26 mars. Ce stade n’appartient à personne, il nous appartient tous, dira le ministre Mossa Ag Ataher, qui a tenu à rappeler les hommes de médias que ce stade n’a bénéficié d’aucun centime venant d’ailleurs. Aux dires du ministre de la Jeunesse, l’ensemble des milliards qui sont mis dans la rénovation vient des impôts de chacune et de chacun de nous. De la même manière que les uns et les autres entretiennent leurs maisons chaque matin, le ministre de la Jeunesse et des Sports invita par la même occasion les supporters à prendre soin du stade du 26 mars pendant ce match. Selon le ministre, le bien public c’est le bien de chacun. « Je veux du bruit, des cris, de la fête, de la joie, de l’ambiance, pour les Aigles, mais je veux aussi la responsabilité », a encore estimé le ministre qui demande aux supporters de prendre soin des chaises, les gradins, les salons, les toilettes. Regrettant ce qu’il a vu lors de sa visite au stade du 26 mars avant sa rénovation, le ministre Mossa Ag Attaher invite l’ensemble des supporters, l’ensemble des amoureux du football malien et l’ensemble de l’opinion nationale à prendre soin du Stade du 26 Mars et de le préserver.

A noter que lors de cet échange avec la presse, le ministre a au nom du Président de la Transition le colonel Assimi Goïta, offert un bon d’enlèvement de 1000 billets au vice président des supporters des Aigles pour donner de la voix aux Aigles contre leurs homologues de la Tunisie.

MoAlmihidi Touré

