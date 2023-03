Basket-ball : Championnat national Ligue 1 Orange : La reprise avec de belles affiches !

La Fédération malienne de basket-ball, en partenariat avec Orange-Mali, a procédé à l’ouverture de la nouvelle saison du Championnat national de la Ligue 1 Orange, le 3 mars 2023 au Palais des sports feue Salamatou Maïga. Trois rencontres étaient à l’affiche pour la première journée et un match de gala entre Orange-Mali et la Fédération.

A l’ouverture, l’AS-Police et l’AS-Mandé Messieurs ont livré un match somptueux. Les policiers ont fini par remporter avec un seul point d’écart : 67-66. Un tableau quasi-semblable entre l’AS-police Dames et la Commune VI. Un match très tendu et bien maîtrisé par les deux équipes. Mais les policières parviennent à s’imposer à la suite d’une prolongation sur un score de 79-75.

Le troisième match de cette journée opposait les dames du Stade malien aux dames de l’AS- Real. Tout au long de la rencontre, les stadistes ont carrément dominé leurs adversaires avec un large score de 85-56.

Au terme des matchs, les entraîneurs des six équipes ont salué les prestations de leurs poulains. «La première journée n’est pas facile. C’est un moment de récupération de forme pour les joueuses qui avaient perdu la main durant les vacances. En plus, la plupart de mes joueuses sont à leur première participation. Donc, elles n’ont pas assez d’expériences. Malgré tout, les filles ont fait un bon travail en marquant au moins cinquante paniers face à une équipe expérimentée du Stade malien. On va continuer à travailler pour nous améliorer avant les prochaines journées», a expliqué Séga Kanouté, entraîneur des dames de l’AS Réal.

Comme la précédente édition, un match de gala a opposé Orange -Mali à la fédération malienne qu’elle domina avec un score de 13-6. Une revanche pour les opérateurs téléphoniques après leur défaite l’année passée. Madame Doucouré Fatoumata Sangaré, chargée de la communication institutionnelle et du sponsoring d’Orange Mali, a fait savoir que l’opérateur global de téléphonie restera le premier partenaire de la Fédération malienne de basketball. «L’objectif de ce match de gala est de réaffirmer notre engagement auprès de la Fédération malienne de basket-ball pour la belle réussite de cette nouvelle saison. Nous invitons nos clients et le public sportif à venir supporter massivement les équipes», a-t-elle confié.

Selon Djibril Cissé, premier vice-président de la Fédération malienne de basketball, cette nouvelle saison ligue 1 Orange s’annonce déjà belle avec ces premières affiches. «Les équipes ont fait de bons matchs pour cette première journée. Nous félicitons aussi Orange-Mali pour sa victoire lors de ce match de gala. Nous souhaitons également pérenniser notre partenariat avec Orange-Mali pour la bonne marche de cette discipline», a-t-il déclaré.

Boubacar Idriss Diarra

Commentaires via Facebook :