La Confédération africaine de football (Caf) a dévoilé la liste des prétendants à ses différentes récompenses individuelles. Portier titulaire de l’équipe nationale du Mali, Djigui Diarra est parmi les dix nominés pour le titre de meilleur gardien de but de l’année. L’ancien sociétaire du Stade malien de Bamako est le seul Malien candidat dans une catégorie de récompense. Selon la Caf, les différents trophées seront décernés le 16 décembre à Marrakech, au Maroc, et les prétendants seront évalués sur des performances réalisées entre janvier 2024 et octobre 2024.

Cette année, la Caf procédera à la remise de 7 trophées individuels. Pour ses premières shortlistes, l’instance dirigeante du football africain a retenu dix prétendants dans chacune des différentes catégories de récompense. Ces premières lites concernent les prétendants masculins en attendant la liste sur le football féminin. « Les lauréats de chaque catégorie seront désignés par un vote émanant d’un panel diversifié, comprenant le Commission Technique de la CAF, des professionnels des médias, ainsi que les entraîneurs et capitaines des associations membres, sans oublier les clubs participant aux phases de groupes des compétitions interclubs », a expliqué la Caf. A titre de rappel, les vainqueurs de l’année précédente des titres de meilleur joueur et meilleure joueuse ont été Nigérians. Il s’agit de l’attaquant Victor Osimhen et de sa compatriote Asisat Oshoala.

Plus grand titre convoité, le trophée « Meilleur joueur africain » échappe au Mali depuis 2007 lorsque Fréderic Oumar Kanouté était sacré. Il devenait ainsi le 2e Malien à remporter la récompense prestigieuse après Salif Kéïta « Domingo », premier Ballon d’or africain.

Alassane Cissouma

Liste complète des nominés

Joueur de l’année (Hommes)

Ronwen Williams (Afrique du Sud / Mamelodi Sundowns)

Amine Gouiri (Algérie / Rennes)

Edmond Tapsoba (Burkina Faso / Bayer Leverkusen)

Simon Adingra (Côte d’Ivoire / Brighton & Hove Albion)

Serhou Guirassy (Guinée / Borussia Dortmund)

Achraf Hakimi (Maroc / Paris Saint-Germain)

Soufiane Rahimi (Maroc / Al Ain)

Ademola Lookman (Nigeria / Atalanta)

William Troost Ekong (Nigeria / Al Kholood)

Chancel Mbemba (RD Congo / Olympique Marseille)

Gardien de but de l’année (Hommes)

Ronwen Williams (Afrique du Sud / Mamelodi Sundowns)

Oussama Benbot (Algérie / USM Alger)

André Onana (Cameroun / Manchester United)

Yahia Fofana (Côte d’Ivoire / Angers SCO)

Mostafa Shobeir (Égypte / Al Ahly)

Djigui Diarra (Mali / Young Africans)

Munir El Kajoui (Maroc / RS Berkane)

Stanley Nwabali (Nigéria / Chippa United)

Lionel Mpasi (RD Congo / Rodez AF)

Amanallah Memmiche (Tunisie / Espérance Sportive de Tunis)

Joueur interclubs de l’année (Hommes)

Ronwen Williams (Afrique du Sud / Mamelodi Sundowns)

Oussama Benbot (Algérie / USM Alger)

Issoufou Dayo (Burkina Faso / RS Berkane)

Ahmed Sayed ‘Zizo’ (Égypte / Zamalek)

Hussein El Shahat (Égypte / Al Ahly)

Mostafa Shobeir (Égypte / Al Ahly)

Abdul Aziz Issah (Ghana / Dreams FC)

John Antwi (Ghana / Dreams FC)

Amanallah Memmiche (Tunisie / Espérance Sportive de Tunis)

Yassine Merriah (Tunisie / Espérance Sportive de Tunis)

Entraîneur de l’année (Hommes)

Hugo Broos (Afrique du Sud)

Pedro Goncalves (Angola)

Brahima Traoré (Burkina Faso)

Emerse Faé (Côte d’Ivoire)

Marcel Koller (Al Ahly)

José Gomes (Zamalek)

Chiquinho Conde (Mozambique)

Sébastien Desabre (RD Congo)

Florent Ibenge (Al Hilal)

Kwesi Appiah (Soudan)

Jeune joueur de l’année (Hommes)

Carlos Baleba (Cameroun / Brighton & Hove Albion)

Karim Konaté (Côte d’Ivoire / Salzbourg)

Oumar Diakité (Côte d’Ivoire / Reims)

Yankuba Minteh (Gambie / Brighton & Hove Albion)

Abdul Aziz Issah (Ghana / Dreams FC / FC Barcelone)

Bilal El Khannouss (Maroc / Leicester City)

Eliesse Ben Seghir (Maroc / AS Monaco)

El Hadji Malick Diouf (Sénégal / Slavia Prague)

Lamine Camara (Sénégal / AS Monaco)

Amanallah Memmiche (Tunisie / Espérance Sportive de Tunis)

Club de l’année (Hommes)

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Petro Atlético (Angola)

Al Ahly (Égypte)

Zamalek (Égypte)

Dreams FC (Ghana)

RS Berkane (Maroc)

TP Mazembe (RD Congo)

Simba (Tanzanie)

Young Africans (Tanzanie)

Espérance Sportive de Tunis (Tunisie)

Equipe nationale de l’année (Hommes)

Afrique du Sud, Angola, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Maroc, Mozambique, Nigéria, Ouganda, Soudan, RD Congo

