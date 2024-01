CAN 2023 : l’Angola sort la Namibie dans un scénario fou

La CAN était de retour ce samedi après midi avec le premier 8es de finale opposant la Namibie à l’Angola. Un match, sur le papier, pas vraiment emballant mais qui a rapidement confirmé que cette compétition était très plaisante à suivre surtout avec ce match entre deux équipes qui ont montré de belles choses en phases de poules. Dans un nouveau scénario complètement fou qui voyait le gardien angolais expulsé pour avoir mis les mains en dehors de sa surface (15e), on s’attendait à voir la Namibie dérouler et s’imposer.

Et pourtant… c’est l’Angola qui ouvrait le score en infériorité numérique grâce à Gelson Dala. L’attaquant d’Al-Wakrah concluait une belle action collective (38e). Dans la foulée de ce but, la Namibie sombrait complètement et le défenseur Haukongo était exclu pour un deuxième jaune (40e). Cerise sur le gâteau, sur le coup franc, l’Angola faisait le break encore grâce à Dala (2-0, 42e). Un but qui condamnait la Namibie qui, sonnée, ne parvenait pas à revenir dans le match malgré une deuxième période plus intéressante. Au contraire, c’est Mabululu qui enfonçait le clou d’une merveille de frappe enroulée (3-0, 67e). L’Angola se qualifie pour les quarts de finale de la CAN et affrontera le vainqueur de Nigeria-Cameroun.

Pub. le 27/01/2024 19:58 MAJ le 27/01/2024 22:39

Source: https://www.footmercato.net/

