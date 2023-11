CAN Côte d’Ivoire 2023 : Des précurseurs maliens à Korhogo

A moins de deux mois du coup d’envoi de la Can/Côte d’Ivoire-2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024, la Fédération malienne de football s’active à créer des conditions adéquates de participation de l’équipe nationale du Mali à la plus grande compétition africaine de football. Récemment, la Fémafoot a fait savoir qu’elle a dépêché une mission de précurseurs à Korhogo, site des Aigles lors de la Can, pour une visite d’inspection des infrastructures.

Après le tirage au sort de la Can-2023, le Mali, a l’instar de tous les autres pays qualifiés ont découvert l’identité de leurs adversaires ainsi que les villes où leurs différents sites seront basés. Notre pays a hérité du groupe “E” en compagnie de la Tunisie, de l’Afrique du Sud et de la Namibie qui sera basé à Korhogo.

Dans le cadre des préparatifs et sur instruction du président de la Fémafoot, Mamoutou Touré “Bavieux”, le 1er vice-président, Moussa Silvain Diakité, accompagné du sélectionneur national, Eric Sékou Chelle et du conseiller à la communication du président, Djibril Traoré, se s’est rendu le week-end dernier à Korhogo (où sera basée la poule des Aigles du Mali) pour une visite d’inspection et pour voir de visu l’hébergement réservé aux Aigles et à leur encadrement, ainsi que le Stade Amadou Gon Coulibaly, et le terrain d’entraînement exclusivement réservé aux séances des Aigles.

Au terme de la visite, les émissaires de la Fémafoot ont exprimé leur satisfaction par rapport aux travaux de qualité réalisés au sein des infrastructures dans la ville de Korhogo et les commodités dans les villas de la cité de la Can pour l’hébergement des joueurs.

Durant son séjour ivoirien, la délégation fédérale a rencontré la colonie malienne de Korhogo très motivée et prête à relever le défi lors de la Can.

Après l’étape de Korhogo, les émissaires ont ensuite rallié la capitale ivoirienne (Abidjan) pour une rencontre et des échanges fructueux avec l’ambassade et le consulat du Mali sur place ainsi que la colonie malienne afin de pouvoir abattre un travail harmonieux et réserver aux Aigles un accueil chaleureux et un accompagnement à la hauteur tout au long de la Can/Côte d’Ivoire-2023.

