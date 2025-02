A l’issue du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations (Can) de football Maroc-2025, le sélectionneur des Aigles a affiché les ambitions du Mali à la compétition. Pour le technicien belge Tom Sainfiet, l’objectif du Mali est d’atteindre la finale même si celui fixé par la Fédération malienne de football est la demi-finale.

Le tirage au sort de la 35e édition de la Can a été effectué le lundi 27 janvier 2025 au Maroc. Les 24 pays qualifiés à la compétition ont été répartis entre six groupes de quatre équipes chacun. Comme lors des éditions de la Can Tunisie 94 et Angola 2010, le Mali a hérité, pour la prochaine édition également, du groupe du pays hôte. Ainsi, le Mali évoluera dans le groupe A en compagnie du Maroc, de la Zambie et des Comores. Un motif d’espoir pour les Aigles qui n’ont jamais perdu en match de poule contre le pays organisateur après avoir battu la Tunisie (2-0) en 94 et remonté 4 buts de l’Angola pour un score final de 4-4 en 2010. Néanmoins, ils ont été éliminés à un autre niveau de la compétition par le pays hôte plus précisément en quarts de finale par la Côte d’Ivoire lors de la précédente Can.

Alors que la seule et unique finale jouée par le Mali remonte à la Can Yaoundé 72, soit 53 ans, le sélectionneur des Aigles compte replacer la barre un peu plus haut en ravivant les bons souvenirs du football malien. “On veut jouer 7 matchs au Maroc. Nous rêvons de la finale”, a déclaré Tom Sainfiet à l’issue du tirage au sort tout confiant de son équipe : “J’ai une bonne équipe et tous mes joueurs sont prêts. Je suis très content”.

Sur les 24 pays qualifiés, le technicien belge a indiqué qu’il n’avait pas de préférence dans la mesure où il estime qu’ils sont tous à respecter. “Avec le tirage au sort, j’étais ouvert à tout, je n’avais pas de préférence, parce que pour moi, chaque équipe qualifiée est une équipe forte et nous sommes aussi forts. Maintenant, je suis content de ce tirage au sort, car on va jouer contre le Maroc ici au Maroc, et c’est toujours fantastique. Et aussi contre la Zambie et les Comores, deux équipes aussi fortes, mais on va bien se préparer. Il n’y a pas de petit pays, il faut rester concentré à chaque match. Si tu veux rester longtemps dans la compétition, tu dois être professionnel et gagner les matchs difficiles, et je pense que chaque équipe peut gagner contre l’autre. Maintenant, le Maroc est le grand favori, mais je suis content du tirage au sort. J’ai une bonne équipe et tous mes joueurs sont prêts. On a dit qu’on veut jouer 7 matchs à cette CAN, car nous rêvons de la finale. C’est vrai que la température sera différente ici au Maroc entre décembre et janvier, mais peut-être plus favorable aussi pour les professionnels qui jouent en Europe. Pour le climat, ce ne sera pas un problème, parce que pratiquement tous les pays africains ont des joueurs qui évoluent en Europe”.

Vainqueur de sa seule Can il y a 49, le Maroc veut profiter de sa 2e organisation du tournoi après l’édition 1988 pour décrocher sa 2e couronne. “Tous les groupes sont équilibrés. Le Mali est fort. La Zambie, on la connaît bien, et les Comores, qui ont fini en tête (lors des éliminatoires, ndlr) devant la Tunisie, sont une équipe solide. Ce serait mentir de dire qu’on n’aura pas la pression. Le peuple marocain, attend ce trophée depuis 1976. On a la chance d’organiser ça chez nous avec le meilleur public du monde. On aura également besoin des joueurs et de l’organisation même si je pense qu’on aura la meilleure Can de l’histoire”, a déclaré le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui.

Prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, la Can 2025 se déroulera dans six villes marocaines et neuf stades. A l’issue de la phase de groupes disputée par 24 pays, les deux meilleures équipes de chaque poule se qualifient pour les huitièmes de finale en plus des quatre meilleures équipes classées troisièmes.

Alassane Cissouma

Composition des groupes

GROUPE A : Maroc, Mali, Zambie, Comores

GROUPE B : Egypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe

GROUPE C : Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie

GROUPE D : Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana

GROUPE E : Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan

GROUPE F : Côte d’Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique

