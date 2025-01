CHAN 2025 : La Caf casse sa tirelire

Pour la bonne tenue du championnat d’Afrique des nations (Chan) de football, la Confédération africaine de football (Caf) a décidé de mettre le paquet avec une revalorisation de la dotation du tournoi de 32 % et une augmentation de 75 % la dotation financière du vainqueur.

Prévue du 1er au 28 février 2025, la phase finale de l’édition 2025 du Chan se déroulera au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. La compétition sera disputée par 19 pays sans le Mali qui a été éliminé par la Mauritanie. Deux fois finaliste du Chan notamment lors des éditions 2016 et 2021, le Mali ne participera pas à l’édition 2025 de la compétition.

La faute à la Mauritanie qui a écarté la sélection nationale locale. Battus à l’aller joué à Nouakchott (1-0), les Aigles locaux ont été incapables de tourner la situation en leur faveur malgré la manche retour disputée au Stade du 26-Mars de Bamako avec l’avantage du match à domicile. Dans cette incapacité, Baye Ba et ses hommes ont été contraints au match nul pour un score vierge de 0-0. Donc éliminés.

Sans les Aigles locaux, la vie va néanmoins suivre son cours tout comme le Chan dont la Caf ambitionne grand pour l’édition de cette année. Les innovations annoncées dans ce sens sont assez révélatrices. En effet, l’instance organisatrice du tournoi a annoncé que la dotation financière du vainqueur du Chan Kenya, Tanzanie et Ouganda 2024 a été augmenté de 75 %. Le vainqueur recevra donc 3,5 millions de dollars US. En plus, la Caf a indiqué a également que la dotation financière du tournoi a été augmenté à 10,4 millions de dollars, soit une revalorisation de 32 %.

Dans ses explications, le président de la Caf a déclaré que le “Chan 2025 nous rend enthousiastes” pour justifier ces augmentations. “Nous avons décidé d’augmenter de manière significative la dotation financière pour le vainqueur à 3,5 millions USD, ce qui représente une revalorisation de 75%. Nous avons également augmenté la dotation financière du Chan Kenya, Tanzanie et Ouganda 2024 à 10,4 millions de dollars, soit une augmentation de 32 %. Le Chan est une compétition importante pour le développement et la croissance des joueurs de football basés en Afrique et contribuera de manière significative à la compétitivité mondiale du football africain et des compétitions de la Caf. Cette compétition fait partie de notre stratégie d’investissement dans le football africain et de le rendre attrayant pour les fans de football, les téléspectateurs, les sponsors, les partenaires et les autres parties prenantes en Afrique et dans le monde entier”, a déclaré Dr. Patrice Motsepe.

En attendant de connaitre l’identité des deux derniers qualifiés, les 17 pays suivants sont ceux devant participer à la prochaine édition du tournoi dont le Sénégal est détenteur du titre : Kenya, Tanzanie, Ouganda, Maroc, Guinée, Sénégal, Mauritanie, Niger, Burkina Faso, Nigeria, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Congo, Soudan, Zambie, Angola et Madagascar.

