Cinquième forum des athlètes du CNOSM : Une bonne opportunité de mieux responsabiliser de futurs managers du sport

L’Hôtel Mandé de Bamako a abrité du 5 au 8 novembre 2024 la 5e édition du forum des athlètes du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM). La cérémonie d’ouverture a été présidée par Tidiani M. Niambélé, représentant le président Habib Sissoko.

«Responsabilisons les athlètes et leur entourage» ! Tel était le thème de la 5e édition du Forum des athlètes du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) que l’Hôtel Mandé a abrité du 5 au 8 novembre 2024. Visant à renforcer la collaboration entre les disciplines et à discuter des enjeux qui les concerne, cet événement a enregistré la participation de nombreux athlètes autour de la présidente de la Commission du Cnosm, Djénébou Danté. L’honneur lui est d’ailleurs revenu d’introduire les échanges sur cette thématique cruciale en présence du représentant du président du Cnosm, Tidiani M. Niambélé.

Porte-drapeaux de nos différentes disciplines sportives, les athlètes présents ont renforcé leurs connaissances sur le leadership, le management de sport le saveguarding (concept de protection, notamment contre des abus de toutes sortes) dans le sport collectif, la préparation de réunion… la santé mentale. Le forum a également donné lieu à des partages d’expériences sportives et à des témoignages.

Au cours de la rencontre, des panels ont été animés par des personnalités de renom dans le domaine du sport malien pour approfondir la thématique. Leurs présentations ont essentiellement porté sur la manière dont les athlètes et leur entourage peuvent être mieux encadrés et responsabilisés afin d’assurer la performance sportive et contribuer à leur développement personnel. Les échanges ont aussi permis de soulever des questions importantes sur la gestion de la carrière des athlètes et le rôle des différentes parties prenantes dans leur réussite.

«Ce 5e forum n’est pas seulement une occasion de se rencontrer, de partager des expériences ou d’apprendre des experts, mais une opportunité de bâtir ensemble un avenir radieux pour notre sport. Un avenir où chaque athlète, quelle que soit sa discipline, pourra s’épanouir pleinement et représenter fièrement notre pays», a déclaré Djénébou Danté à l’ouverture des travaux. Elle avait exhorté les participants à profiter pleinement de cette opportunité pour s’enrichir à travers les communications des experts, les échanges…

Selon des observateurs, ce 5e forum s’est déroulé dans un contexte où «le sport malien se doit de relever de nouveaux défis, tant sur le plan national qu’international». Et l’objectif de la Commission des athlètes du Cnosm est de renforcer la solidarité entre les athlètes maliens, promouvoir une culture d’excellence et veiller à ce que chaque athlète ait les moyens de réaliser son plein potentiel.

L’événement a notamment enregistré la participation d’Alassane Mariko (Directeur exécutif du Cnosm), Dr Fatoumata Sidibé (présidente de la commission médicale), Abdoulaye Traoré (président de la Fédération des Olympiens)… ​Des nombreux témoignages​ on​ retient que, comme les précédentes éditions, ce fut une belle opportunité de mieux responsabiliser de futurs managers du sport malien !

Alphaly

