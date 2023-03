Coupe CAF : l’AS Réal de Bamako remporte sa première victoire face au TP Mazembe

L’AS Réal de Bamako, à domicile, s’est imposée, le dimanche 19 mars au stade du 26 mars, 2 buts à 1 face au TP Mazembe de la RDC dans une rencontre comptant pour la 5e journée de la Coupe de la confédération africaine de football (CAF). Une victoire anecdotique puisqu’elle ne permettra pas aux scorpions d’atteindre les quarts de finale de la compétition.

Après quatre matchs sans victoire (deux nuls et deux défaites), l’AS Réal a engrangé sa première victoire, le dimanche 19 mars au stade du 26 mars de Bamako, face au TP Mazembe de la RDC en coupe de la Coupe de la confédération africaine de football (CAF). Une victoire (2 buts à 1), sans doute la bienvenue, mais qui reste tout de même anecdotique puisqu’avec cinq points au compteur, les scorpions n’ont aucune chance de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.

Pour la 6e et dernière journée, les noirs et blancs de Bamako et leurs adversaires du soir, qui sont tous éliminés de la compétition, vont jouer le rôle d’arbitre entre l’US Monastir de la Tunisie et le Young Africans Football Club. Déjà qualifiés pour les quarts de finale avec 10 points, tanzaniens et tunisiens doivent se battre pour la première place du groupe. Pour cela, l’AS Réal va se déplacer en Tunisie où elle va défier l’US Monastir tandis que les congolais du Tout Puissant vont offrir leur hospitalité au tanzanien du Young Africans Football Club.

Les scorpions doivent tout faire pour obtenir un match nul, ce qui va leur permettre d’éviter la cuillère de bois. Les deux rencontres vont se jouer le 02 avril prochain. A noter que les buts du Réal ont été inscrits par Ousmane Kamissoko (45’+2’, 61’) contre une réalisation de Fily Traoré (67’) pour le TP Mazembe de la RDC.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

