Battus 1-0 à l’aller à Conakry, les Rouges ne jurent que par le rachat et assurent être prêts à relever le défi, dimanche au stade du 26 Mars

Les matches retour de la phase de poule de la Coupe CAF se disputent ce week-end. Au Mali et en Guinée, les regards des supporters seront braqués vers le choc Djoliba-Horoya qui aura pour cadre le stade du 26 Mars. Au match aller à Conakry, les Rouges s’étaient inclinés 0-1, une défaite qui leur a coûté la première place de la poule. L’enjeu de cette 4è journée sera donc placé sous le signe du rachat pour le capitaine Seydou Diallo et ses coéquipiers qui doivent impérativement gagner pour se hisser à la hauteur de leurs adversaires qui occupent la tête du classement avec 7 points. Après trois journées de compétition, le Horoya devance le Djoliba de 3 unités et seule la victoire permettra aux joueurs de Georges Kouadio de refaire leur retard.

Si le Djoliba s’impose, il reviendra à la hauteur de son adversaire, mais si les Guinéens gagnent, ils s’envoleront en tête du classement. Du côté du Complexe sportif Karounga Keïta, il n y a qu’un seul mot pour ce deuxième acte avec le Horoya : la victoire. «Oui, c’est un match important parce que c’est la 4è journée. Après ce match, il nous reste deux journées et il faut engranger au minimum 10 points pour être sûrs de passer ce tour. Il faut absolument aller chercher ces 3 points, les jeunes sont conscients de l’importance du match», martèle Georges Kouadio. Et d’ajouter : «Nous allons nous battre car nous avons besoin de la victoire. Tout le Mali en a besoin. Nous allons nous organiser pour l’avoir, je ferai en sorte que l’équipe soit heureuse au soir du 12 janvier et de permettre à toute la population du Mali d’être en liesse».

«On a joué deux matches de championnat qui nous ont permis d’être en jambes. Donc sur le plan physique et mental, les joueurs sont prêts. Certains blessés sont revenus. Nous préparons ce match comme tous les autres matches, c’est-à-dire sans pression», insistera Georges Kouadio, avant de rendre hommage aux supporters. «On a les meilleurs supporters, ils aiment leur équipe. Partout où on va, ils sont là, ils seront encore là dimanche et feront bloc derrière l’équipe. Les supporters du Djoliba sont comme des guerriers», encense le technicien ivoirien qui pourra compter sur le capitaine Seydou Diallo et l’avant-centre Hamidou Sinayoko. En revanche, Aboubacar Traoré semble trop juste pour être aligné.

