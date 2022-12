L’équipe championne du monde de football 2022 sera connue ce dimanche à la faveur de la finale de la 22e édition du tournoi qui sera clôturée ce week-end. Détentrice du titre, la France défie l’Argentine à partir de 15h GMT.

La finale de ce dimanche rappelle les retrouvailles de 2018 en quarts de finale de la Coupe du Monde, en Russie, entre les deux dernières équipes prétendantes au trophée. On se rappelle, cette année-là, les Français s’étaient imposés par 4 buts à 3 avant de remporter, par la suite, le trophée mondial. En retrouvant sa victime d’il y a 4 ans, l’équipe de France va-t-elle réussir à rééditer son exploit ?

C’est la question qui taraude les esprits face à des Argentins revanchards acquis tous à la cause d’un Lionel Messi en quête du seul trophée majeur manquant à sa riche carrière de footballeur et qui disputera peut-être son dernier match avec la sélection argentine. « Ce sera très certainement ma dernière Coupe du Monde et donc ma dernière possibilité de réaliser le grand rêve que nous avons tous. Ce groupe me rappelle beaucoup celui de 2014, parce qu’il est très uni. C’est très agréable d’arriver de cette façon, ça donne beaucoup de confiance », a fait savoir Messi dans des propos rapportés par Fifa.com partageant ainsi la même vision que son entraîneur qui déclare qu’il reste « une étape à franchir ».

Des messages dont le camp d’en face mesure toute la portée au moment de disputer une 2e finale de rang. « On se donne une opportunité en or de faire rentrer l’équipe de France dans l’histoire du football. Une deuxième finale en quatre ans… Même si tout n’a pas été parfait, on a été fort dans les moments importants. On a su souffrir quand il le fallait. On va savourer maintenant et récupérer dès demain. C’est une grande finale. L’Argentine est une grande équipe. Ils (les argentins) le montrent. Ils ont ce joueur qui a marqué notre sport. Mais on a les arguments pour répondre », a conclu pour sa part le capitaine français, Hugo Lloris.

En fouillant dans les archives, la Fifa nous apprend qu’en ce qui concerne l’exploit d’un doublé en Coupe du Monde, seules deux nations l’ont accompli jusqu’alors en près d’un siècle de Coupe du Monde. « Pour trouver trace du premier doublé, il faut repartir loin en arrière, plus précisément dans les années 1930. Après avoir succédé sur ses terres en 1934 à l’Uruguay comme championne du monde, l’équipe d’Italie avait réalisé un sans-faute en France, 4 ans plus tard. L’autre sélection victorieuse de deux tournois de suite, c’est évidemment le Brésil. L’histoire et son protagoniste, un certain Pelé, sont par ailleurs célèbres. Le prodige alors âgé de seulement 17 ans avait rayonné lors de Suède 1958 pour offrir au Brésil son premier titre mondial. Dès 1962, bien que privée de Pelé blessé très tôt dans le tournoi (mais bel et bien comptabilisé parmi les champions du monde), la Seleção a trouvé le moyen de doubler la mise. Elle s’est pour cela appuyée sur les implacables Vavá, Zagallo, Zito et surtout Garrincha pour garder la couronne 4 ans de plus », peut-on lire sur le site internet de l’instance dirigeante du football mondial.

A. C.

