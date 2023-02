Course hippique à Ségou : Banènè remporte le grand prix de la 9ème édition du Groupe Djigué &Co

En marge des activités du festival sur le Niger, s’est déroulée le samedi 4février 2023 au champ hippique de Ségou, la Course hippique pour le grand prix du Groupe Djigué & Co. Une compétition remportée par cheval Banènè de Bamako face à ses adversaires de Ségou.

9ème du genre, la présente course organisée par la ligue du hippisme et des sports équestres en partenariat avec le PDG du Groupe Djigué Sékou Djigué, la course a enregistré la présence du Préfet de Ségou , Daouda Diarra représentant le parrain de l’événement en la personne du Gouverneur de la région, en plus de celle du représentant de la Ligue de Bamako, Mamoutou Diarra.

La course s’est déroulée en présence de nombreux spectateurs, des passionnés qui ont vibré au rythme des galops des jockeys de Bamako confrontés à ceux de Ségou.

Dans une ambiance festive non moins compétitive, avec 13 chevaux en course, les jockeys ont mouillé le maillot . Le premier prix a été remporté par un des jockeys de Bamako, qui en symbiose avec son cheval Banènè a remporté le grand prix dans la catégorie des Cracks , il est suivi du Cheval Madina pour la seconde place et Atnas auto classé 3ème .

Selon M. Sékou Djigué, ces courses sont très attendus dans la localité, aussi en y apportant sa contribution, il attend d’une part promouvoir le sport hippique au Mali et surtout faire plaisir à ces milliers de passionnés de chevaux de la région de Ségou. Ce qui lui a d’ailleurs valu les félicitations de monsieur le Préfet de la région et celles des représentants de la ligue. Notons qu’en plus des prix décernés aux jockers, M. Djigué s’est vu décerné un trophée en guise de remerciement de son engagement pour ce sport. A son tour, il a fait don d’un cheval au gouverneur de la région réceptionné par son représentant le Préfet. Notant que cette activité s’inscrit dans la dynamique du festival, M. Diarra, a félicité le Groupe Djigué pour sa constance et son engagement manifestés à travers l’organisation de différents tournois dans la région. Aussi, il n’a pas manqué d’assurer à ce dernier son soutien et accompagnement pour les futures éditions.

Notons que le Groupe Djigué ambitionne de donner une plus grande dimension aux futures éditions. En effet, Mamoutou Diarra, relève que le Groupe compte l’élargir son tournoi au reste de la sous-région ( Sénégal, Burkina Faso etc), et pour réussir ce challenge, M. Diarra sollicite l’accompagnement des autorités de la localité et ceux des organisateurs du festival afin que les tournois fassent partie intégrante du programme du festival sur le Niger, toute chose qui s’inscrit dans la promotion de la destination Mali.

L’entreprise Orange Mali sponsor officiel du sport et du festival, s’est également vue remerciement lors de ce tournoi .

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

