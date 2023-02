Développement des « Arts martiaux » en Commune VI : Modibo Fofana, parrain du 4ème anniversaire du ‘’Club Sportif Niéta Aïkido’’

Le Club Sportif Niéta Aïkido a organisé, dans le cadre de son 4ème anniversaire, une soirée « Arts martiaux » sous le parrainage du président de l’Association des Professionnels de la Presse en Ligne au Mali APPEL-Mali, Modibo Fofana, avec comme marraine Mme Diakité Fatoumata Diarra. C’était le 29 janvier dernier sur le terrain BIAO de Faladié en commune VI du district de Bamako.

Dans son mot de bienvenue, le Président du Club sportif Niéta, Modibo Dianka a salué l’initiative du promoteur Bakary Soumaoro de partager ses connaissances avec les jeunes et vieux amoureux des arts martiaux. La célébration de ce 4ème anniversaire marque la concrétisation de la volonté maintes fois exprimée par le promoteur Me Bakary Soumano, d’apporter sa pierre à l’éducation sportive des jeunes, adultes et même des personnes âgées, afin de renforcer leur détermination à relever le défi. Il a précisé que le club a déjà 18 ans dont 4 sous la dénomination de « Club sportif Nieta ». « Pendant 18 ans, Me Soumaoro a œuvré à la formation de plusieurs pratiquants qui vont de la ceinture blanche à la ceinture noire 4ème DAN ».

Le parrain de l’événement, Modibo Fofana, non moins Président de l’Association des Professionnels de la Presse en Ligne au Mali (APPEL-Mali), a remercié les organisateurs pour le choix porté sur sa modeste personne. Les arts martiaux ont charmé beaucoup à l’adolescence. « Les pratiquants des arts martiaux sont des gens mentalement forts et équilibrés. C’est pourquoi les pratiquants de ce sport ont la maîtrise de soi contrairement à l’imaginaire populaire», a-t-il reconnu. Le Président Modibo Fofana a pris l’engagement que l’APPEL-Mali sera désormais aux côtés du club pour la promotion de la discipline. Il a par ailleurs profité de l’occasion pour inviter les journalistes à s’intéresser aux arts martiaux et à faire la promotion de cette discipline sur leurs différentes plateformes de communication.

Pour sa part, la marraine Mme Diakité Fatoumata Diarra, s’est dit honorée d’être la marraine de cet évènement qui contribue au rayonnement du sport en général et les arts martiaux en particulier. La cérémonie a pris fin par la remise des attestationq aux personnalités qui se sont impliquées pour la réussite de cette 4ème anniversaire.

Le Club Sportif Nieta de Maitre Bakary Soumaoro compte aujourd’hui 499 pratiquants dont 386 en Taekwondo et 113 en Aikido repartis entre trois salles Faladié, N’Tabacoro et Banankabougou.

Bintou DIARRA

Commentaires via Facebook :