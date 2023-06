Pour le compte de l’avant dernière journée des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023, le Mali obtient une qualification historique à Brazzaville en battant le Congo 2-0. Les Aigles se qualifient pour leur 13 ème participation à une Can dont neuf d’affilée.

Opposé ce dimanche 18 juin au Stade Massamba Deba de Brazzaville au Congo pour le compte de l’avant dernière journée des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023, le Mali se qualifie pour la fête continentale du football africain en battant le Congo 2 – 0. Après une première mi – temps difficile face aux Diables rouges, les Aigles ouvrent le score à la 61 ème par Ibrahima Koné avant que le très remuant Néné Dorgelès ne marque le second but à la 72ëme minute. Avec 12 points les Aigles demeurent seuls à la première place de leur groupe devant les Scorpions de la Gambie qui restent à la deuxième place avec 9 points. Le Mali livre son dernier match de ces éliminatoires à domicile contre le Soudan du Sud au mois de septembre.

Cette qualification des Aigles est historique pour la simple raison que le Mali n’avait jamais gagné à Brazzaville.

Réactions des joueurs maliens

Massadio Haidara. ” On est très très content pour nous mêmes déjà et pour tout le peuple malien. Parce que c’est une victoire historique au Congo. Aucune équipe malienne n’a réussi à s’imposer ici. Et avec cette génération on a réussi à le faire. Ce qui était le plus important on voulait se qualifier dès ce soir. On a réussi à le faire. Maintenant il va nous rester un dernier match contre le Soudan du Sud à Bamako pour pouvoir préparer la Can sereinement. On est très très content pour tous les Maliens qui ont pu faire le déplacement ou qui sont restés au Mali. On sait qu’ils nous ont encouragés à travers la télé. On les a rendus fiers, on est très très content.”

Hamari Traoré capitaine ” Je remercie Dieu le Tout -Puissant pour cette victoire, remercie tous les ressortissants Maliens qui sont venus nous supporter comme si nous étions à Bamako. C’est une victoire historique, le Mali n’avait jamais gagné à Brazzaville. Nous nous sommes parlés. On s’est dit que nous venons ici pour gagner. Il nous reste un match à disputer à Bamako. Notre objectif c’est de gagner tous nos matchs. On va se préparer ensuite pour faire une bonne Can ”

” Cheick Doucouré ” C’est vrai que c’était tendu, c’était un match difficile sur une pelouse un peu compliquée. Mais bon, in est resté sur nos consignes que le coach nous a données. On a eu un moment faible en fin de première mi- temps. Le coach nous a dit de rester calmes, d’essayer de passer par les côtes. C’est ce qu’on a fait en deuxième mi-temps et ça marcher. Nous sommes très contents et fiers. On dédie cette victoire à tous les Maliens. ”

Éric Sékou Chelle entraîneur des Aigles ” On est très content de cette victoire qui est méritée. Une première victoire historique au Congo, je suis content pour mes joueurs qui vont rentrer dans l’histoire et un p’tit peu pour moi aussi ”

Almihidi Touré

