Absent lors de cinq des six derniers matches du Real Madrid, convoqué par Didier Deschamps mais incertain depuis le début du rassemblement, Karim Benzema devait au moins manquer le match inaugural face à l’Australie. Finalement, une IRM a révélé une blessure importante au quadriceps gauche qui l’empêchera de disputer la deuxième Coupe du Monde de sa carrière.

Le contraste est saisissant. Le 17 octobre 2022, Karim Benzema décrochait le Ballon d’Or, Graal de tout footballeur, après une saison exceptionnelle (Liga, Coupe d’Espagne, Supercoupe d’Espagne, Ligue des champions et Ligue des Nations). Un mois plus tard, l’attaquant vedette du Real Madrid et espoir offensif de tout le peuple français, est contraint de déclarer forfait pour la Coupe du Monde, qui, pour les Bleus, doit débuter mardi, à 20h, face à l’Australie. Une terrible nouvelle pour l’équipe de France et son sélectionneur Didier Deschamps.

Absent depuis le 19 octobre avec le Real Madrid, Karim Benzema est sans doute revenu un peu trop tôt. Titulaire le 2 novembre, lors du match de Ligue des champions disputé face au Celtic, le natif de Bron a été contraint de laisser sa place à Eden Hazard après seulement 28 minutes de jeu. Depuis, le Français n’a pas disputé la moindre minute. Forcément, le doute était de mise à l’approche du Mondial au Qatar. Cité dans la liste des 25 de Didier Deschamps le 9 novembre, Karim Benzema allait “mieux”, selon des coéquipiers interrogés (Tchouameni, Rabiot) et un sélectionneur confiant.

Une IRM fatale, un remplacement possible jusqu’à lundi

Pourtant, ce dernier s’entraînait à part. Puis avec Raphaël Varane, lui aussi convoqué bien qu’incertain. Et c’est finalement, seul, en courant, alors qu’il venait de reprendre l’entraînement collectif à Doha, que l’attaquant s’est blessé, ce samedi 19 novembre. «Touché au quadriceps de la cuisse gauche, l’attaquant du Real Madrid est contraint de renoncer à participer au Mondial. Karim Benzema a été contraint d’écourter la séance d’entraînement collective, après avoir ressenti une douleur au niveau du quadriceps de la cuisse gauche» peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué de la FFF.

Touché à la cuisse gauche (quadriceps), dans une zone différente de la gêne musculaire dont il souffrait depuis un mois, KB19 inquiétait. Il devait passer une IRM et devenait incertain pour le début de la compétition, puis, selon plusieurs médias français présents au Qatar, forfait pour le match inaugural face aux Australiens. Finalement, la Fédération française de football, qui n’a plus que jusqu’à lundi pour procéder à un changement dans la liste, a communiqué le forfait du buteur pour l’intégralité de la compétition.

Touché au quadriceps de la cuisse gauche, Karim @Benzema est contraint de renoncer à participer au Mondial. Toute l’équipe partage la tristesse de Karim et lui souhaite un prompt rétablissement 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cxXFBpgFx8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 19, 2022

