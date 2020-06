Espagne : Benzema au 5e rang

Auteur d’un doublé, Karim Benzema a largement contribué au succès du Real Madrid sur Valence (3-0) la semaine passée. Le Français a signé au passage son 243ème but sous les couleurs du club de la capitale espagnole. Cet exploit lui vaut désormais de devancer la légende hongroise Ferenc Puskas (242 buts) au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Merengues. Karim Benzema est désormais le cinquième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid.

ANGLETERRE

Lampard à la puissance 100

Frank Lampard a fêté sa 46ème victoire en 100 matches en tant qu’entraîneur. Le 21 juin, l’ancien international anglais a mené Chelsea à la victoire (2-1) sur le terrain d’Aston Villa lors de la reprise du championnat anglais. Christian Pulisic a pris une part active au succès de son équipe en entrant en jeu : l’Américain a terminé le match avec un but et une passe décisive. Les statistiques de Lampard en tant qu’entraîneur se chiffrent ainsi: à Derby County (24V, 17N, 16D) et Chelsea (22V, 9N, 12D).

BenzemaALLEMAGNE

Lewandowski ou LewanGOALski

Le Polonais Robert Lewandowski n’a rien perdu de son efficacité pendant l’arrêt des compétitions. Contre Fribourg, LewanGOALski a signé son 33ème but de l’exercice en cours. Lewy (il est Polonais) est le premier étranger à franchir la barre des 31 buts sur une même saison de Bundesliga allemande. Seuls deux joueurs ont marqué plus de buts sur une seule saison : Dieter Müller et Gerd Müller.

Rassemblées par A. CISSOUMA

