Des supporters roumains ont scandé le nom de Vladimir Poutine, lundi, lors de la victoire de leur équipe à l’Euro 2024 contre l’Ukraine à l’Allianz Arena de Munich (3-0).

Une large victoire et une grosse polémique pour la Roumanie. Pour leur entrée à l’Euro 2024, les Roumains ont facilement battu l’Ukraine, lundi, sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich (3-0). Mais ce succès a été entaché par le comportement de certains de leurs supporters dans les tribunes de l’antre bavaroise. Pour chambrer leurs homologues ukrainiens, des fans roumains ont scandé le nom du président de la Russie Vladimir Poutine.

Une provocation de mauvais goût, alors que la guerre menée par les troupes russes sévit depuis plus de deux ans en Ukraine, où la sélection ukrainienne ne peut plus jouer. Mais ce n’est pas tout. Un drapeau de la République populaire de Donetsk, créée par la Russie dans une partie de l’Ukraine occupée, était également présent dans les travées, renforçant la polémique.

Romanian fans displayed the DPR flag on the stand and chanted “Putin” during the match against Ukraine. Romania won against Ukraine with a 3-0 score.

Earlier, Russian flags were banned from Ukraine’s matches after they were seen at the matches between Germany and Scotland… pic.twitter.com/wyIjpaOhyF

— Geo-Political Update (@Hyacinthedml) June 17, 2024