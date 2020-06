FC Barcelone : La der de Messi avec le Barça ?

A un an de l’expiration de son contrat avec le FC Barcelone, les négociations seraient en cours entre l’Argentin et le club catalan pour une nouvelle prolongation de 2 ans. Au grand plaisir deux des parties. Selon plusieurs sources, le clan Messi et l’état-major catalan sont donc bien partis pour signer cette prolongation, peut-être la dernière de la carrière du sextuple Ballon d’Or.

En effet, selon le journal sportif espagnol, Marca, les bases d’un accord sont plus ou moins posées. Les deux parties sont notamment sur la même longueur d’onde pour la durée du contrat, qui devrait être de deux années supplémentaires et ainsi se terminer en 2023. La clause permettant au joueur de partir librement quand il le souhaite sera elle toujours présente. Une condition jugée indispensable par l’Argentin, qui ne souhaite pas s’enfermer dans un contrat, ajoute Footmercato. “Pour lui, pas question de se traîner sur le terrain, et s’il estime qu’il n’est plus au niveau pour jouer au Barça, il souhaite pouvoir partir librement”, croit savoir Footmercato. Quant au salaire, il devrait rester le même, à savoir 35 millions d’euros par saison. Le clan Messi et l’état-major catalan sont donc bien partis pour signer cette prolongation, peut-être la dernière de la carrière du sextuple Ballon d’Or.

Alassane CISSOUMA

LIBERIA

La nouvelle saison démarre en octobre

Après avoir annulé la saison 2019-2020, la Fédération Libérienne de Football (LFA) a annoncé la date du prochain exercice. Celui-ci devra débuter le 24 octobre 2020.

C’est au cours d’une réunion avec les parties prenantes du football libérien tenue le samedi 13 juin que la date du 24 octobre 2020 pour le démarrage de la nouvelle saison a été entérinée et dévoilée en tenant compte de nombreux facteurs internes et externes.

Selon le président de la LFA, Mustapha Raji, cité par Cafonline.com, la période d’enregistrement devrait s’ouvrir du 3 août au 4 octobre, et d’autres détails seront annoncés en temps opportun.

A titre de rappel, la saison 2019-2020 de première division avait été annulée par la LFA en raison de la Covid-19; ce qui signifie que tous les résultats ont été annulés avec pour conséquence directe l’absence de champion et de clubs relégués en deuxième division.

Alassane CISSOUMA

TENNIS

US Open maintenu aux dates initiales

Malgré la pandémie du Coronavirus, l’US Open résiste. Ce tournoi de tennis organisé aux Etats-Unis ne sera pas annulé à plus forte raison reporté.

Les amoureux du Tennis peuvent jubiler. L’un des grands tournois de la discipline ne sera pas annulé comme ça a été le cas pour plusieurs autres compétitions. La bonne nouvelle est venue du côté de New York où est organisé l’US Open. Aux dires du maire de New York, le tournoi aura lieu aux dates indiquées du 31 août au 13 septembre 2020 mais à huis clos.

Alors que l’organisation du tournoi avait été fortement menacée par la Covid-19, le maire new yorkais est sorti pour rassurer tout le monde. “La Fédération américaine de tennis [USTA] prendra des précautions extraordinaires pour protéger les joueurs et le personnel, y compris des tests solides, un nettoyage supplémentaire des lieux, un espace réservé aux vestiaires supplémentaire, un logement et un transport dédiés“, a indiqué Andrew Cuomo dans des porpos rapportés par Le Monde.

Alassane CISSOUMA

