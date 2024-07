Au lendemain de l’élimination des Bleus par l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2024 mardi (2-1), les médias français et espagnols ne mâchent pas leurs mots à l’égard de Didier Deschamps et ses joueurs.

Après être venu à bout de la Belgique (1-0) et du Portugal (0-0, 3-5 aux tirs au but), deux équipes au niveau relatif, la France a rendu les armes face à l’Espagne (2-1), la meilleure et la plus séduisante équipe de l’Euro 2024. «Démasqués», titre le journal L’Équipe sur sa Une, avec un clin d’œil à Kylian Mbappé qui avait choisi de jouer sans son masque. «Les Bleus n’auront fait illusion que dix minutes», ils ont été «surclassés» et «cet Euro laisse un goût amer», regrette L’Équipe.

Pas plus de clémence de la part de Ouest-France, témoin d’un «Euro sans relief» de la part des Bleus. «L’équipe de France avait consommé son lot de miracles et il y a une certaine logique à voir une formation tomber après avoir proposé si peu dans le jeu», tranche le quotidien régional. Le Parisien, peut-être inspiré par les résultats du bac, parle d’«une leçon d’espagnol» administrée par la Roja.

L’Espagne regrette Giresse, Platini et la France «des années 80»

Sur son site web, Eurosport voit en la défaite des Bleus une «juste punition» au terme de «trois semaines poussives et barbantes» et «six matches d’une rare pauvreté». De l’autre côté des Pyrénées, on s’attarde forcément davantage sur la «Super-Espagne», comme l’a qualifiée le journal Marca en Une, ravie d’une qualification acquise «de manière brillante». «Fantastiques, heureux, finalistes», célèbre le quotidien AS. Mais tout cela n’empêche pas de critiquer les Bleus.

«Cette France n’a rien à voir avec celle qui séduisait dans les années 80, quand Tigana, Giresse, Luis Fernandez ou Genghini officiaient au milieu de terrain aux côtés de l’empereur Platini», s’étonne Marca. «Aujourd’hui, avec Kanté et Tchouaméni, c’est la gym qui triomphe», enfonce le quotidien madrilène. La presse catalane, elle, n’a que d’yeux ou presque pour Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone qui a mené l’Espagne à la victoire.

Le quotidien Sport s’attarde quand même sur la nouvelle recrue du Real Madrid, Kylian Mbappé. «A-t-il joué l’Euro ?», s’interroge le journal pro-Barça dans un titre provocateur. Le capitaine des Bleus a laissé un «vide total» à l’Euro selon Sport, «il n’a été bon ni le premier ni le dernier jour, et au milieu, trop de masques et trop de justifications pour un rendement inexistant». L’attaquant de 25 ans est «encore passé à côté» mardi, juge L’Équipe. L’heure est désormais aux vacances pour Mbappé, qui a lui-même avoué en avoir «besoin».

Par: Figaro

