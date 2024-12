FC Barcelone : Lionel Messi désigne Lamine Yamal comme son successeur

Lionel Messi est tombé sous le charme de Lamine Yamal. La star argentine considère le jeune talent âgé de 17 ans comme son héritier au FC Barcelone.

Leo Messi a de nouveau fait l’éloge de Lamine Yamal lors d’un événement organisé par Adidas. Interrogé sur le jeune footballeur dans lequel il se reconnaît, le « 10 » a cédé la place au jeune joueur du FC Barcelone

Leo Messi a participé à un événement organisé par Adidas à Herzogenaurach, en Allemagne, où il a profité de l’occasion pour faire l’éloge de Lamine Yamal.

L’artiste musical Goke Oyewo, faisant partie du public, a demandé à La Pulga quel jeune footballeur d’aujourd’hui le représentait et, au milieu de l’excitation du public scandant le nom de l’ailier du FC Barcelone, le « crack » de Rosario n’a pas hésité à donner raison aux fans.

« Il y a une génération de très bons jeunes footballeurs qui ont de nombreuses années devant eux. Si je dois choisir quelqu’un, en raison de son âge et de l’avenir qu’il a, j’ai entendu Lamine Yamal et sans doute pour moi aussi », a commenté la star de l’Inter Miami en faisant référence à l’ailier azulgrana.

Dans ce sens, Leo a clairement exprimé sa confiance dans les capacités de Lamine à devenir son successeur et une légende du football mondial.

« Cela dépend de lui et de beaucoup de choses car le football est ainsi, mais il est présent et a sans aucun doute un avenir énorme », a déclaré « La Pulga ». Le natif de Rosario et le natif de Mataró sont tous deux ambassadeurs d’Adidas et se rencontreront probablement bientôt dans une campagne de marque.

Le jeune joueur du Barça était l’un des 10 footballeurs sélectionnés pour porter les nouvelles chaussures exclusives de Leo, lancées dans le cadre de la campagne « Messi Day », un anniversaire que la marque allemande célèbre chaque année le 10 octobre.

👑 MESSI ELIGE su HEREDERO: LAMINE YAMAL. 💣 "Si me tengo que quedar con uno, es él, sin duda". pic.twitter.com/QQMhCX6wn9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 12, 2024

Source: https://www.msn.com/fr

