Alors que le comité exécutif de la Fédération française de football s’est réuni en urgence ce mercredi matin à partir de 11 heures, les conclusions viennent de tomber. La mise en retrait de Noël Le Graët de la présidence de la FFF jusqu’à la publication du rapport d’audit a été décidée. C’est Philippe Diallo, le vice-président de l’instance, qui assurera l’intérim.

Depuis ce week-end, le président de la Fédération française de football est dans la tourmente. Les propos polémiques de Noël Le Graët concernant Zinedine Zidane ont eu l’effet d’une bombe. Nombreuses sont les personnalités sportives mais aussi politiques à avoir donné leur avis sur la sortie très discutable du patron de la FFF. Le président de la République, Emmanuel Macron, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra ainsi que Kylian Mbappé et Hugo Lloris se sont notamment élevés pour dénoncer une injure à la légende vivante des Bleus, mais ce n’est pas tout. La sortie de l’agente Sonia Souid, après des dérapages sexistes de l’homme fort de la FFF, a également fragilisé encore plus la position de Noël Le Graët, si cela était encore possible.

Lors d’une interview accordée à Sud Ouest, Roxana Maracineanu, l’ancienne ministre des Sports en a rajouté une couche et a chargé Noël Le Graët avant le comité exécutif de ce mercredi. «Il vit dans une im­pu­nité to­tale. (…) Son re­frain pré­féré, c’était et c’est tou­jours : ‘de toute façon, moi je res­te­rai là et vous ne serez plus là dans un ou deux ans’. À force, il va bien finir par tom­ber…» a-t-elle notamment déclaré. L’homme fort de la FFF est même désormais remis en cause au sein de la fédération qu’il préside. Le président du Conseil national de l’éthique a d’ailleurs demandé son départ. Ce mercredi, le Comex de la FFF se réunissait donc en urgence pour débattre du cas de l’homme âgé de 81 ans. Les prises de positions contre le dirigeant ont encore fleuri en amont de cette réunion.

Noël Le Graët ne fait plus l’unanimité Quelques minutes avant le début de la réunion, Olivier Véran, a confiait que la Fédération française de football «méritait un président à la hauteur». Vincent Labrune, de son côté, a glissé quelques mots à la trentaine de journalistes présents sur place au moment de son arrivée pour participer au comité exécutif. «Le statu-quo n’est pas une option. J’espère que mes camarades ont conscience de l’environnement et des enjeux qui sont ceux du football français» a confié le porte-parole du gouvernement. Six membres du collectif « Les Dégommeuses » se sont présentés devant le siège de la Fédération Française de Football avec plusieurs pancartes pour manifester leur désaccord vis-à-vis de Noël Le Graët. On pouvait notamment lire : «Au royaume du sexisme, c’est tous les jours Noël», «Harcèlement sexuel : Le Graët démission» ou bien encore «Le Père Noël est une ordure». Pour en revenir au Comex, treize personnes le composent sans compter Noël Le Graët. Vincent Nolorgues, président de la Ligue du football amateur, et Vincent Labrune, président de la LFP, en font partie mais n’ont pas de droit de vote. Pour les onze autres, ils sont tous issus de la liste qui a été élue au 1er tour en mars 2021. A l’origine, ils soutiennent le président de la FFF mais les choses ont évolué depuis comme en témoigne l’appel au départ de Noël Le Graët de l’ensemble du football amateur. Outre les personnes présentes sur place, certains membres, comme Albert Gemmrich (président de la Ligue Grand Est), ont assisté en distanciel à la réunion. Mise en retrait de Noël le Graët, intérim assuré par le vice-président Philippe Diallo Trois points étaient à l’ordre du jour lors de cette réunion. La prolongation du contrat de Didier Deschamps à la tête des Bleus, décidée en solitaire par Noël Le Graët avec le sélectionneur de l’équipe de France, dans un premier temps. Ensuite, les déclarations du président de la FFF sur Zinédine Zidane. Et enfin, la sortie médiatique de Sonia Souid sur les dérapages sexistes de l’homme de 81 ans. Après presque trois heures de réunion, les conclusions de la réunion exceptionnelle sont finalement tombées. Selon différentes sources concordantes, le comité exécutif de la Fédération Française de Football a décidé de la mise en retrait de Noël le Graët de la présidence de la FFF jusqu’à la publication du rapport d’audit, qui devrait intervenir dans les prochaines semaines. D’ici-là, c’est le vice-président de l’instance dirigeante, Philippe Diallo, qui assura l’intérim. «Noël Le Graët, en accord avec le Comité exécutif de la FFF réuni ce jour à Paris, a choisi de se mettre en retrait de ses fonctions de président de la Fédération jusqu’à la communication définitive de l’audit diligenté par le ministère des Sports, et dans l’attente de son analyse par le Comex de la FFF. À compter de ce jour, Philippe Diallo, vice-président délégué de la FFF, assurera l’intérim de ces deux fonctions» peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué de l’instance. Selon les premiers mots de Jean-Michel Aulas à la sortie du Comex de la FFF, Noël Le Graët serait «très malheureux». Dans la foulée de cette décision très lourde de sens, une nouvelle ère pourrait voir le jour à la Fédération française de football loin des polémiques qui commençaient à s’empiler devant le bureau du président de la FFF. Malgré ses nombreux soutiens, Noël Le Graët a trop fragilisé sa position avec ses nombreuses sorties plus que limites.

