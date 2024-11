Football : Amadou Haïdara dit Doudou livre ses analyses sur la campagne de qualification des Aigles aux éliminatoires de la CAN 2025

A quelques jours des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations-CAN- de football, Amadou Haïdara dit Doudou, dans une interview accordée à l’Essor (quotidien national) est revenu sur la campagne de qualification des Aigles du Mali. Le maestro malien a aussi évoqué sa situation dans son club, le RB Leipzig (une équipe de l’élite du football allemand).

Optimiste et confiant. C’est ce qu’on retient de l’interview accordée à l’Essor par Amadou Haïdara dit Doudou. Celui qu’on surnomme Doudou a évoqué la campagne de qualification des Aigles du Mali aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations-CAN- de football, qui se jouera au Maroc en 2025. Le milieu de terrain qui affiche sa confiance à l’équipe nationale est revenu sur la double confrontation avec la Guinée Bissau, lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN jouée en octobre.

Victorieux à aller à Bamako, les Aigles n’ont pu faire que triste match nul vierge à Bissau au match retour. D’où le constat de mini-échec fait par plusieurs observateurs. Un constat que ne partage pas le maestro malien. Pour lui, la Guinée Bissau qui est une équipe en place a déployé toute son énergie pour rester en vie surtout et aborder le match contre l’Eswatini et bonne position. « Quand une équipe joue avec une telle mentalité, il est difficile de développer son football dans la mesure elle ne joue pas pour gagner mais pour ne pas perdre », insiste l’international malien. C’est ce qui, à ses yeux, le partage de points au match retour malgré la détermination affichée par les Aigles.

Les Aigles avec 08 points partagent la tête de leur groupe avec le Botswana. Pour les deux dernières journées des éliminatoires, qui se joueront dans ce mois de novembre, contre le Botswana à Gaborone (5e journée) et Eswatini (6e journée) à Bamako, le Mali n’a besoin que de deux points pour se qualifier à la phase finale de la CAN. Qu’à cela ne tienne, Doudou et ses coéquipiers sont déterminés à remporter les deux rencontres afin de finir la campagne des éliminatoires en beauté et terminer en tête du classement. « Ce faisant, nous allons aborder la prochaine CAN avec beaucoup d’enthousiasme et de confiance », a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain des Aigles n’a pas manqué de répondre à la question sur sa situation dans son club. Amadou Haïdara, qui vient de prolonger son contrat jusqu’en 2026, affirme être très heureux au RB Leipzig. « Le projet de Leipzig est très séduisant », insiste-t-il avant d’ajouter qu’il veut gagner des titres avec le club allemand. Cette saison, RB Leipzig est engagé dans trois compétitions : le championnat d’Allemagne, la Coupe d’Allemagne et la ligue des champions.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

