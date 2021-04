Football féminin à Kati : Noumorila domine la 7ème Edition du tournoi interscolaire!

A l’issue de la finale de la 7ème édition du tournoi interscolaire de football féminin de Kati jouée le jeudi 8 avril 2021 au Stade Vincent de Kati, l’équipe de Noumorila a battu celle de Sananfara par 2 buts à 0.

Les lampions se sont éteints sur la 7ème édition du tournoi interscolaire de football féminin par la victoire à la finale de Noumorila sur Sananfara sous la haute présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher. Partenaire depuis quatre ans de ce tournoi organisé par l’Association Sportive Saramaya de Kati, l’ambassade des USA au Mali était représentée par SE Hankins en personne à cette finale. Laquelle a également enregistré la présence des autorités traditionnelles, administratives et politiques de la ville, des responsables de la Fémafoot et de nombreux amateurs du sport-roi

Malgré la forte chaleur, une foule nombreuse a pris d’assaut les gradins du Stade Vincent de Kati. La présence des supporters des Aigles du Mali et des danseurs du Bélédougou mobilisés pour la circonstance ont ajouté une saveur particulière à cette fête de la jeunesse katoise.

Ainsi, dès le coup d’envoi donné par l’Ambassadeur et le Ministre, Noumorila en maillot bleu-clair et Sananfara en Orange ont annoncé les couleurs. Les premières minutes ont été chaudement disputées. Mais Noumorila, plus en jambes, accula son adversaire et finit par ouvrir le score à la 5ème minute par le dossard No 13, Mariam Niaré. Malgré cet avantage, Noumorila pressa son adversaire quasi fébrile jusqu’à la fin de la première partie.

Dès les premières minutes de la seconde partie, le coach de Noumorila opère des changements. Sananfara subit de plus en plus le jeu et la forte pression finit par payer car Kadia Diarra doubla la mise à la 15ème minute. Le score ne changea pas jusqu’au coup de sifflet final.

«Je félicite les initiateurs de ce tournoi, les autorités de la commune, l’ambassade des USA qui est aux côtés de l’Etat malien et non moins partenaire de ce tournoi.

Le Mali de demain, ce sont les jeunes filles. Je vous conseille et vous encourage à continuer car vous êtes les stars de demain. Aux autorités, je reviendrai à Kati pour qu’on puisse faire des travaux pour le développement du sport dans la ville» a déclaré le ministre Mossa Ag Attaher.

Après avoir remercié tous ceux qui ont soutenu le tournoi et effectué le déplacement, Amadou Oury Diallo dit Kosky, administrateur de l’AS Saramaya, a félicité les écoles participantes: «Le tournoi comprend un programme d’un mois avec des activités d’autonomisation des femmes et de développement du leadership pour renforcer les capacités de 880 filles des écoles primaires et secondaires (âgées de 12 à 16 ans) à Kati, deux ateliers de formation sur le thème du sport et de l’entreprenariat, une campagne de sensibilisation de trois jours et un atelier sur la planification familiale, ainsi qu’une campagne de communication contre les mutilations génitales féminines, le mariage forcé et d’autres formes de discrimination basées sur le genre.»

Selon SE Hankins, «les filles et les femmes qui pratiquent des sports sont plus susceptibles d’aller à l’école et de participer à la vie publique, de promouvoir la tolérance, de lutter contre les stéréotypes et la discrimination liées au genre et de devenir de véritables leaders». Mieux, l’ambassadeur des USA a remis des cadeaux aux 4 meilleures équipes du tournoi avant de brandir le trophée avec la capitaine de l’équipe vainqueur. Cela après la remise d’attestations de reconnaissance à certaines personnalités et aux jeunes filles formées au cours du tournoi.

Vivement la prochaine édition !

Moussa DIARRA

