Les activités de la 7ème édition du Forum International sur le Sport de Bamako initié par l’Association pour la Promotion de la Jeunesse et le Sport, se sont déroulées le 22 juillet 2023 au Centre International de Conférence de Bamako dans une belle ambiance festive et professionnelle tout à l’honneur du sport et ses organisateurs.

Fort de l’expérience de ses six précédentes éditions, le FIS a prouvé une fois de plus le bien-fondé de sa tenue pour la promotion du sport au Mali, singulièrement celle des arts martiaux dans leur diversité.

A travers le FIS, ses organisateurs ambitionnent de contribuer à la promotion du cadre général du sport au Mali, a fait savoir la présidente de l’Association pour la Promotion de la Jeunesse et du Sport, Sy Aminata Makou Traoré. Evoquant les difficultés et insuffisances constatées dans le domaine à ne citer que l’insuffisance d’infrastructures sportives de qualité et de cadre propice dans certaines localités du pays, Mme Traoré épouse Sy, notera que c’est le lieu pour eux de réfléchir aux réponses concrètes aux défis et enjeux sociaux du sport au Mali. Il s’agit notamment : d’instaurer un cadre d’échange et de réflexion entre les acteurs du mouvement pour accroître leur niveau d’implication dans le processus de développement au Mali ; de mobiliser les acteurs pour la prévention et la résolution des conflits afin de permettre la cohésion et le vivre ensemble au sein des communautés ; de favoriser une synergie d’actions avec les organisations nationales et internationales en vue d’apporter des réponses pour, l’éducation, l’égalité des sexes , la santé et l’inclusion des personnes vivant avec un handicap au moyen d’initiatives sportives ; d’ identifier les opportunités et actions pouvant favoriser la croissance économique du secteur sportif et l’insertion sociale des jeunes grâce au sport ; d’effectuer un plaidoyer pour une meilleure représentation et participation des femmes dans les instances de prises de décisions du sport et un cadre protecteur contre les femmes et les filles ; de soutenir/ promouvoir la dynamique des jeux olympiques de Paris 2024 au sein du mouvement olympique et sportif malien.

Des pistes de réflexions auxquelles, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, a adhéré. En effet selon ses dires, le forum, son objectif, cadre parfaitement avec la vision de la Politique nationale de Développement à savoir faire du secteur sport un instrument d’affirmation des aptitudes physiques, de promotion de santé, d’épanouissement des valeurs humaines, un moyen d’amélioration de la qualité de la vie, de construction de la paix et de l’unité nationale. Cette vision est également soutenue par d’autres partenaires du forum qui n’ont pas manqué de le déclarer dans leurs discours (Représentant de l’OMS et de l’ Ambassade de France).

