Les dirigeants du comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) ont ouvert le mercredi 27 décembre à Bamako la troisième édition du forum sur l’athlétisme sur le thème « de la protection et le soutien à l’athlète intègre ». Plusieurs dizaines d’athlètes du Mali de toutes les disciplines confondues participent à cette troisième édition du forum sur l’athlétisme. A travers cette rencontre deux jours durant, les dirigeants du comité national olympique et sportif du Mali veulent inculquer les bonnes vertus de l’esprit de l’olympisme aux jeunes athlètes du Mali en quelques encablures des jeux olympiques de Paris 2024.

La Président de la commission des athlètes du Mali, Djenebou Danté, dit se réjouir de l’organisation régulière de cette rencontre par le CNOSM. Pour cause, explique-t-elle, elle permettra d’éduquer, d’informer et de sensibiliser les athlètes sur l’esprit de l’olympisme. Egalement, il permet d’ouvrir les échanges sur les conditions de vie des athlètes et de trouver des réponses afin d’impulser une nouvelle dynamique à l’athlétisme au Mali. « Nous voulons parcourir les thèmes sur les programmes de la solidarité olympique, la préparation des jeux olympiques de Paris 2024, l’action anti-dopage et l’hygiène de vie des athlètes », a indiqué la présidente de la commission.

Le représentant du président du CNOSM, Dr Aliou Badra Traoré, de poursuivre que ce forum revêt d’une importance capitale pour l’olympisme en ce sens qu’il permettra d’identifier l’athlète intègre et d’explorer toutes les pistes possibles qui contribueront à le soutenir. Il a exhorté les jeunes athlètes à mettre en branle leurs cerveaux en vue d’étendre la capacité du sport olympique. Toute chose, selon lui, permettra de sensibiliser les âmes et les esprits des athlètes à la sincérité et à la protection du jeu. Ce forum se veut un espace d’échanges et partages d’expériences entre les athlètes et les facilitateurs pétris de plusieurs d’années de la pratique de l’athlétisme.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :