”Nous remercions la population de Bougouni pour son soutien à l’endroit du club”

Descendue en deuxième division il y a une saison, l’Union Sportive de Bougouni vient de faire son retour au championnat national de Ligue I Orange à l’issue du tournoi de montée en première division. Son président, Ichaka Diakité, nous a accordés une interview dans laquelle il donne ses impressions par rapport à cette montée du club, le secret du brillant parcours du club cette année, les objectifs du club pour la saison prochaine et enfin son message à l’endroit des supporters du club.

Aujourd’hui-Mali : L’Union Sportive de Bougouni vient de faire son retour en Ligue I Orange. Quels sentiments vous animent en tant que président du club ?

Ichaka Diakité : Aujourd’hui, je suis un président comblé et très ravi parce que ce que nous nous étions fixés comme objectif premier, lorsque nous avons pris les rênes du club au mois de janvier 2022, la montée en première division rapidement parce que si vous restez en deuxième division vous risquez d’être oubliés et, en plus, le découragement va s’installer.

Aujourd’hui, Dieu merci, nous avons pu atteindre ce premier objectif qui est de monter en première division du championnat national de football.

Quel a été le secret de ce brillant parcours du club ?

À mon avis, le secret de ce brillant parcours de l’US Bougouni a été seulement le travail et la mise en place d’un Comité directeur qui consistait à faire travailler tout le monde. Lorsque nous avons pris la tête du club, nous avons formé un Comité directeur composé des personnes engagées et heureusement chacun a pu jouer valablement son rôle. En plus de cela, il y a également la motivation des joueurs c’est-à-dire il fallait vraiment faire une certaine motivation à l’endroit des joueurs et des membres de l’encadrement technique afin de créer une émulation au sein du groupe en leur proposant de primes de performance à chaque victoire.

Nous avons fait cela lorsque le club jouait le championnat régional de football, mais également lors de la montée en première division. Pour encore motiver les joueurs, notre partenaire le Groupe Toula International (GTI) de mon frère et ami Yacouba N’Tomini Diakité a donné à tous les joueurs ayant joué à la montée un téléphone portable (smartphone) chacun, plus une grosse prime afin de les récompenser pour le travail abattu durant la saison. Nous avons également fait venir un encadrement technique de haut niveau accompagné par certains anciens de l’Union Sportive de Bougouni et dirigé par Alain Sylvain Yonsian, un entraîneur ivoirien qui a de l’expérience. Cet entraîneur de haut au niveau avait entraîné plusieurs clubs de première division ivoirienne.

J’avoue que les membres de l’encadrement technique ont mis en place une équipe solide et disciplinée parce que s’il n’y a la discipline dans une équipe, rien ne marche. La discipline était de mise au sein de l’Union Sportive de Bougouni et l’entraîneur veillait à cela afin que les joueurs puissent bien se comporter sur le terrain et en dehors. Il y avait une très bonne atmosphère au sein de l’équipe.

Pour le début du tournoi, les joueurs nous ont rassuré de faire un parcours sans défaite et heureusement c’est ce qu’ils ont fait. Ils ont fait le championnat régional de 15 matchs avec 13 victoires et 2 matchs nuls en inscrivant 42 buts et 5 buts encaissés. Lors du tournoi de la montée en première division, les joueurs ont fait 4 matchs et 4 victoires avec 12 buts marqués et 3 buts encaissés. C’est pour vous dire que l’attaque et la défense du club ont joué leur partition. Cette année, nous avons vu une équipe de guerriers qui n’a enregistré aucune défaite lors de la saison, c’est pour dire c’était logique aussi que nous puissions signer notre retour en ligue I Orange.

Quels seront les objectifs du club la saison prochaine ?

Pour la nouvelle saison, notre objectif premier est de renforcer le club parce que nous avons quelques insuffisances dans quelques secteurs de jeu. Donc, nous cherchons à renforcer l’effectif du club pour faire face à la dure réalité de haut niveau. En plus de cela, nous cherchons à ne pas tomber dans les mêmes erreurs organisationnelles comme il y a deux ans ou nous sommes descendus en deuxième division. Le bail de l’encadrement technique a été renouvelé et nous allons essayer d’inculquer l’esprit de l’Union Sportive de Bougouni aux joueurs qui vont venir renforcer le club.

L’autre objectif pour la nouvelle saison est de nous maintenir en première division, mais également de jouer le haut de tableau et devenir le premier club de l’intérieur à devenir le champion du Mali. Franchement, nous allons tout faire pour rester en première division.

Si vous avez un message à l’endroit des supporters de l’US Bougouni, lequel serait-il ?

Le message est à l’endroit de tous, surtout à l’association des supporters de l’Union sportive de Bougouni sous la présidence de Hamidou Coulibaly dit Prince qui fait du bon travail à l’endroit du club. À mon avis, c’est la seule association des supporters au Mali qui accompagne le club avec de l’argent. Mon appel, c’est aussi à l’endroit du public sportif de Bougouni (femmes, jeunes, autorités) qui a bien accueilli le tournoi de montée en première division avec beaucoup d’engouement parce que les tribunes étaient pleines à chaque rencontre.

Réalisé par Mahamadou TRAORE

Yacouba N’Tominy Diakité, 1èr Vice-président de l’Union

Sportive de Bougouni :”Cette montée en 1ère division est le fruit d’un travail collectif de toute la population de Bougouni”

Nous venons de retrouver le championnat national de Ligue I Orange pour la saison sportive 2022-2023. Pour moi, cette montée en première division est une grande satisfaction parce que ce résultat est le fruit d’un travail collectif de toute la population de la région de Bougouni à savoir : le gouverneur, la notabilité, les élus locaux, et les forces de sécurité, les femmes et les jeunes. Le secret de ce brillant parcours de l’US Bougouni n’est rien d’autre que le travail. En plus de cela, il y a eu une participation massive de tous les dirigeants du club, mais également l’avis des joueurs et la motivation. Vous savez, j’ai compris dans le football au Mali surtout en division inférieure, il faut la motivation. C’est-à-dire il faut que les joueurs sentent la présence des dirigeants dans les moments difficiles en motivant plus dans l’exercice de leur métier. Cette année, nous avons le défi de faire monter le club en première division et c’est pour cela que nous avons recruté un entraîneur de haut niveau qui a plusieurs expériences. Même si je n’étais pas PDG du Groupe Toula International (GTI), je suis l’enfant de Bougouni, en ma qualité d’un fils de Bougouni, je devais appuyer avec les moyens l’équipe de ma ville. La saison prochaine, nous allons nous mobiliser avec un bon projet de recrutement, je suis sûr que nous allons faire mieux que la saison dernière. Il est important de dire que l’entretien d’un club demande beaucoup de moyens et il faut que les supporters s’investissent pour la bonne marche du club. Je sais que les supporters de l’US Bougouni font quelque chose, mais ils peuvent faire plus”.

Oumar Baba Traoré, président de l’AJSM et ressortissant de Bougouni : ”Je suis fier du travail abattu par le Comité directeur de l’US Bougouni”

J’avoue que j’ai des sentiments de très grande joie et de légitime fierté en tant que ressortissant de Bougouni suite à la qualification avec brio de l’US Bougouni à la montée en première division, et cela juste une saison après notre descente en deuxième division. Je suis fier du travail abattu et je me rappelle comme si c’était hier la mise en place du nouveau comité directeur de l’US Bougouni désormais présidé par mon frère Ichaka Diakité.

Juste après avoir été investi à la haute charge de président de l’US Bougouni, il a solennellement pris l’engagement dans la salle Siraba Togola que l’objectif du Comité directeur est de faire monter le club en première division dans le plus bref délai. Alors, je ne peux que le féliciter avec l’ensemble des membres du Comité directeur par rapport à la tenue de cette promesse. Je suis très heureux par rapport à ce résultat et je ne peux aussi que m’associer à l’ensemble des autorités, du public sportif et de tous les ressortissants de Bougouni pour féliciter cette équipe du Comité directeur qui a mis les moyens et une politique afin que le club puisse dominer le championnat régional au niveau de la ligue de Sikasso et ensuite la montée en première division, sans la moindre défaite. Maintenant, les vœux que formule au-delà de la félicitation à l’encadrement technique, à l’équipe et aux joueurs qui ont mouillé le maillot, c’est de souhaiter à l’équipe une très bonne saison avec la légitime ambition de se maintenir. Ensuite, pourquoi ne pas chercher, en bonus, un bon résultat soit en championnat, soit en coupe du Mali. Encore une fois, bon vent à notre équipe qui est de retour en élite. ”

Hamidou Coulibaly dit Prince, président des supporters de l’Union Sportive de Bougouni

«A mon avis, cette montée en 1ère division du club a été acquise grâce aux efforts des membres du Comité directeur»

Vous savez, notre descente en deuxième division l’année dernière a été une occasion pour nous de bien restructurer notre club. Le club était confronté à beaucoup de difficultés notamment le manque des joueurs compétitifs et l’inefficacité de l’ancien Comité directeur. Avec l’arrivée du nouveau Comité directeur à la tête de l’équipe, beaucoup de choses ont changé de façon positive. Le nouveau président et son équipe ont mis en place de nouvelles politiques afin que le club puisse être performant. Ils ont recruté un nouvel entraîneur plus expérimenté et des joueurs compétitifs. À mon avis, cette montée en première division de l’Union Sportive de Bougouni a été acquise grâce aux efforts des membres du Comité directeur, des joueurs et des supporters du club. Je profite de l’occasion pour remercier le président Ichaka Diakité, son premier vice-président Yacouba N’Tomini Diakité et les autres membres du Comité directeur pour tout ce qu’ils ont fait pour la montée du club en première division. Mes remerciements vont également à l’endroit des supporters de l’US Bougouni qui ont tout mis en place pour bien accompagner et soutenir l’équipe du début à la fin de cette aventure. “

