JEU D’ÉCHECS : Le président Youssouf Maïga s’engage pour l’égalité en faveur des femmes

Lors de la clôture des Championnats Nationaux d’Échecs 2024, le dimanche 29 décembre, au Palais des Sports Salamatou Maïga, le président de la Fédération Malienne des Échecs, Youssouf Maïga, a annoncé des mesures ambitieuses pour promouvoir la participation des femmes dans ce sport.

Dans son discours, il a salué la tenue du tout premier championnat national féminin, une initiative qu’il considère comme un jalon essentiel pour l’inclusion et l’équité dans le jeu des échecs au Mali. Pour l’orateur, ‘‘cette première édition n’est que le début d’une longue et fructueuse aventure pour nos joueuses’’.

Ce championnat féminin, inédit au Mali, reflète une volonté affirmée d’intégrer davantage les femmes dans un domaine encore largement dominé par les hommes. Cette initiative s’inscrit dans un effort global de démocratisation et d’encouragement des talents féminins, effort soutenu par la fédération et ses partenaires.

Le président Maïga a tenu à remercier les partenaires, notamment le Ministère en charge des Sports et Moov Africa, dont les contributions ont permis de faire de cet événement un succès. Au-delà de la promotion féminine, Youssouf Maïga a annoncé le lancement en 2025 d’un projet novateur visant à initier les jeunes scolaires et universitaires aux échecs : ‘‘L’éducation par les échecs peut transformer nos jeunes en citoyens éclairés et stratèges’’, a-t-il affirmé avec conviction, soulignant les bénéfices cognitifs et sociaux que ce jeu peut apporter.

Les perspectives tracées lors de ce discours, notamment l’Assemblée Générale prévue pour 2025 et le plan stratégique 2025-2028, montrent une volonté claire de structurer et de développer durablement les échecs au Mali.

À l’issue de 9 jours de compétition, 20 hommes et 14 femmes se sont affrontés. Dans les deux catégories, les 3 premiers ont été récompensés. Côté femmes, Bintou Diallo a remporté le premier prix, suivie d’Adama Diakité à la troisième place ex æquo. Terena Diallo 2 et Dado Diallo, ayant obtenu les mêmes points, ont également été récompensées. Côté hommes, Bakary Traoré a décroché le premier prix, suivi de Djibril Sissoko et Siriké Diarra.

Les participants ont non seulement salué la bonne organisation de la compétition, mais aussi félicité le président de la fédération et ses membres pour leur dévouement envers ce sport encore peu pratiqué au Mali.

Pour conclure, le président Youssouf Maïga a réaffirmé son ambition : faire des échecs une discipline inclusive et un vecteur de développement personnel et collectif. Une partie décisive vient de débuter pour les femmes et les jeunes maliens, avec un avenir plein de promesses sur l’échiquier a-t-il fait savoir.

Flani SORA

