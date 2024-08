Jeux Olympiques «Paris 2024» : Une vitrine pour promouvoir les sports traditionnels chinois

En dehors de la performance de ses sportifs dans les arènes sportives olympiques (2e nation la plus titrée à Paris avec 91 médailles, derrière les Etats-Unis qui ont décroché 126 médailles), la Chine met toujours à profit des événements prestigieux comme les Jeux Olympiques pour s’ouvrir davantage au monde. «Paris 2024» n’a pas dérogé à cette tradition.

Ainsi, en marge des Jeux olympiques de «Paris 2024» (France), les sports traditionnels chinois ont été mis sur le devant de la scène en France. Organisé à la Maison de la Chine dans la capitale française, cet événement a permis de célébrer la beauté et l’importance des sports traditionnels chinois. Ce fut une grande réussite car cela a attiré une foule variée de spectateurs internationaux désireux de s’immerger dans ces pratiques ancestrales.

L’événement ne s’est pas limité à des démonstrations d’arts martiaux. Les organisateurs proposaient également des expériences pratiques avec des sports tels que le Cuju, une forme ancienne de football ; et le Touhu ou pitch-pot, ainsi que des activités attrayantes comme la calligraphie chinoise, la sculpture de sceaux et la fabrication d’éventails en laque.

Plus de 30 adolescents français et leurs parents ont formé des équipes pour participer à diverses activités et compétitions amicales. Grâce à des sessions informatives et interactives, l’événement a permis non seulement de présenter l’histoire dynamique des sports traditionnels chinois, mais aussi de favoriser un sentiment d’unité, de travail d’équipe et d’appréciation mutuelle, incarnant ainsi l’esprit sportif et le succès partagé.

Ces rencontres ont permis un échange culturel, réunissant des personnes d’origines diverses par le biais du langage universel du sport.

