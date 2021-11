Auteur d’un excellent mois d’octobre, Youri Tielemans faisait partie des prétendants au titre de Joueur du mois en Angleterre. Mais Mohamed Salah lui a logiquement été préféré.

En toute grande forme depuis le début de la saison, Mohamed Salah a été désigné Joueur du mois d’octobre en Premier League. Il profite de ses performances XXL du début d’automne (cinq buts et quatre assists en quatre rencontres) et notamment de ses chefs-d’œuvre contre Manchester City (un but, un assist) et United (un triplé et un assist) pour succéder à Cristiano Ronaldo (Joueur du mois de septembre) et Michail Antonio (août).

Youri Tielemans, qui avait retrouvé la grande forme avec Leicester City avant de se blesser (deux buts en Premier League en octobre) ne devient donc pas encore le sixième Diable Rouge plébiscité. Marouane Fellaini, Jan Vertonghen, Christian Benteke, Eden Hazard (à deux reprises) et Romelu Lukaku ont déjà eu les honneurs du titre de Joueur du mois en Angleterre.

Le palmarès du mois d’octobre est complété par Thomas Tuchel. Le coach des Blues, leaders autoritaires de Premier League, est le Manager du mois. Meilleure défense et meilleure attaque d’Angleterre, Chelsea est tête du championnat avec trois unités d’avance sur Manchester City et West Ham et quatre sur Liverpool.

Par: 7sur7.be

