LDC : Real Madrid vs Manchester City en tête d’affiche des éliminatoires !

Le Real Madrid et Manchester City se préparent déjà pour le match retour des barrages de la Ligue des champions le 19 février, et vous ne pouvez tout simplement pas manquer la dispute entre les vainqueurs des deux dernières éditions du principal tournoi de clubs.

La philosophie de Carlo Ancelotti porte ses fruits

La principale différence entre Carlo Ancelotti et Josep Guardiola est que l’entraîneur italien s’appuie sur les points forts des hommes dont il dispose, tandis que l’Espagnol sélectionne des joueurs qui s’insèrent peu ou prou dans son système. Il est beaucoup plus facile au premier de s’adapter à un adversaire dans un match particulier et d’obtenir un résultat, ce qui s’est produit notamment à Manchester – la formation de Madrid a pris le dessus sur le score de 3:2. L’attaque vedette du Real a habilement profité des gaffes des Citizens et aborde la deuxième manche avec un avantage évident grâce au succès en déplacement.

Le Real Madrid joue actuellement de la meilleure des manières. La nouvelle recrue Kylian Mbappé a claqué 10 pions depuis le début de la nouvelle année, Jude Bellingham et Vinícius Júnior peuvent à eux seuls donner un résultat nécessaire dans n’importe quel match, tandis que Rodrygo est tout simplement imparable.

Manchester City pourra-t-il relancer la machine ?

Une sortie de la Ligue des champions en février signifiera une faillite totale pour Manchester City. Les Citizens sont largement devancés dans la course au titre en Premier League et leur seule chance de sauver la face est de faire leurs classes en Europe. Pour accéder aux huitièmes de finale, City doit s’imposer au Santiago Bernabéu, ce que le groupe de Josep Guardiola n’arrive pas à faire depuis trois dernières années.

Malgré les tentatives de Manchester de renforcer son équipe lors du mercato hivernal, des doutes persistent sur le fait que les 218 millions d’euros dépensés aideront à court terme. Les défenseurs centraux Abdukodir Khusanov et Vitor Reis sont programmés pour l’avenir, l’onéreux Omar Marmoush a un compteur vierge à l’issue de ses quatre premiers matchs pour City, et Nico Gonzalez, un nouvel enrôlé en remplacement de Rodri, s’est blessé lors de sa première apparition.

Par-dessus le marché, Josep Guardiola doit se faire de la bile à cause du jeu incertain de ses portiers. Ederson a offert au Real Madrid son deuxième but et s’est trop éloigné de ses cages pour permettre au club royal d’inscrire le troisième dans la foulée. Et même si Guardiola a déjà laissé le Brésilien sur le banc en raison d’une mauvaise forme de ce dernier, Stefan Ortega ne se montre pas non plus majestueux sur sa ligne.

Cotes : V1 – 1.845, X – 4.51, V2 – 3.895

Nous espérons que notre analyse vous aidera à évaluer correctement les chances des équipes et à faire le bon pronostic.

