Le Président du Comité national olympique et sportif du Mali, les membres du Comité exécutif du Comité national olympique et sportif du Mali, ont appris avec beaucoup de tristesse le décès de Oumarou Tamboura, Directeur exécutif du Comité national olympique et sportif du Mali, décès survenu le mardi 08 décembre 2020 à l’âge de 72 ans.

Fonctionnaire de l’Etat malien, Oumarou Tamboura est Professeur de sport et d’éducation physique sorti de l’Université de sport de Bucarest (Roumanie).

Après sa carrière sportive (athlète de haut niveau en saut en longueur, pratiquant de handball et de volleyball), Oumarou Tamboura est appelé très tôt aux hautes responsabilités nationales et supranationales : directeur national des Sports et de l’éducation physique, conseiller technique au ministère des Sports, secrétaire exécutif de la Zone 2 du Conseil supérieur du sport en Afrique (Cssa).

Après les services de l’Etat, il devient un grand serviteur du mouvement olympique : directeur de cours de la Solidarité olympique, secrétaire général puis directeur exécutif du Comité national olympique et sportif du Mali. Il anime jusqu’à la dernière semaine de sa vie, la cellule de formation de la structure.

Nous faisons la promesse d’entretenir la flamme de son engagement indéfectible pour son pays, pour le sport et l’olympisme.

Dors en paix, Tamboura !

