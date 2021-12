Karim Benzema est vite sorti sur blessure samedi, ce qui n’a pas empêché le Real de s’imposer 2-0.

Un choc dans les hautes sphères de la Liga se jouait ce samedi soir pour le compte de la 16e journée. Le Real Madrid, en tête du championnat avec 5 points d’avance sur le Séville FC au coup de sifflet initial, défiait la Real Sociedad, qui occupait la 5e place avec un point de retard sur le Top 4. Et alors que Karim Benzema se blessait dès le quart d’heure de jeu, le Real Madrid parvenait à inquiéter la défense locale, sans arriver à tromper la surveillance de Remiro avant le repos. Juste après la pause, c’est Vinicius – comme souvent cette saison – qui faisait parler la poudre. Le prodige brésilien revenait dans l’axe pour provoquer ses gardes du corps. Il jouait avec Jovic dans la surface pour finalement tromper Remiro du pied droit au ras du montant gauche.

Passeur sur le but de Vinicius, Luka Jovic devenait même buteur quelques instants plus tard. Le Serbe, plutôt anonyme depuis son arrivée au Real en provenance de l’Eintracht Francfort, transformait un corner de Toni Kroos d’une tête plongeante devant Remiro à l’entrée des 6 mètres. En fin de rencontre, alors qu’il restait trois minutes seulement à jouer, Vinicius Junior ratait son duel face au portier basque et le score allait rester de 2-0 en faveur des Madrilènes. Des Madrilènes plus que jamais leaders de la Liga, ce samedi soir, mais qui perdent Benzema sur blessure.

